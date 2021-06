Uomini e Donne Jessica e Davide, è finita: lei conferma in un duro sfogo

È già finita tra Jessica Antonini e Davide Lorusso. Ormai è chiaro che la coppia di Uomini e Donne non è più tale da qualche tempo. Sembra che la rottura sia arrivata in questi giorni, visto che più volte l’ex tronista aveva smentito un addio tra loro. Eppure pare proprio che Jessica abbia deciso di mettere fine a questa relazione e sembra di capire che si sia sentita trascurata dall’ex corteggiatore. Sarà andata così? Intanto, proprio la Antonini ora conferma che lei e Davide non stanno più insieme.

Nessuna smentita, questa volta. Qualche settimana fa, Jessica aveva prontamente difeso il suo rapporto con Lorusso, rispondendo alle varie critiche e alle indiscrezioni. Alcuni gossip la vedevano a fianco di altri uomini, come Fabrizio Corona e l’ex cavaliere del Trono Over Germano Avolio. Lei stessa ha deciso di smentire tali notizie. Ma, nel frattempo, la distanza con Davide si sarebbe fatta sentire, al punto che si è giunti a una rottura. Sono tanti coloro che, però, si stanno scagliando contro Jessica.

L’ex tronista di Uomini e Donne decide così di rispondere a tutti i giudizi e le offese che una parte del pubblico le sta riservando. La Antonini non comprende come queste persone possano giudicarla se neppure sanno cosa è accaduto.

“Ma perché non vi date una sciacquata alla bocca tutti quanti, che vergogna di gente. Ma ci conoscete? Ho letto: ‘lui è troppo per lei’ (je piacerebbe – gli piacerebbe)”

Dopo gli indizi che sono usciti fuori nella giornata di ieri, ecco che queste sue parole rappresentano un’ulteriore conferma. Detto ciò, Jessica prosegue con il suo sfogo citando nuovamente Fabrizio Corona, con cui condivide solo un rapporto legato all’ambiente lavorativo, come lei stessa ha fatto sapere.

“Ho letto: ‘lasciala con Corona, è l’uomo per lei (non si sa mai nella vita, Fabrizio è una bellissima persona)”

Tale affermazione è accompagnata da due emoticon che ridono. Quando ha dovuto smentire la loro presunta relazione, la Antonini aveva apertamente dichiarato di non essere la donna adatta all’ex re dei paparazzi. Prende comunque le sue difese, anche in questo caso. E poi procede e un particolare appare come una chiara conferma.

“Ho letto: ‘è durata pure troppo’, ma la storia era vostra? Ho letto: ‘lei girava sempre con gruppo di amici (quindi?). Un popolo di giudiconi, pecoroni, ignorantoni, che si battono il petto. Ma pensate alla vostra di vita e pensate prima di parlare”

Così la Antonini conclude il suo sfogo sotto il post condiviso da una pagina Instagram, dove ha notato diversi commenti negativi sul suo conto. Ma quando scrive “la storia ERA la vostra” conferma la rottura. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi parla al passato quando si riferisce alla sua relazione con Lorusso.

Dunque, pare non ci siano più particolari dubbi sul fatto che Jessica e Davide si siano detti addio. Non si conoscono ancora i motivi, ma sembra che non siano rimasti in buoni rapporti. La Antonini non sta esprimendo parole poi così positive nei confronti di Lorusso.

Intanto, oltre i commenti negativi, è possibile anche notare quelli positivi. Ci sono vari telespettatori che si dicono certi del fatto che la loro sia stata una vera storia d’amore e che entrambi non abbiano mentito nel programma.

Senza troppi giri e dinamiche, Jessica decise di lasciare la trasmissione non appena si rese conto di essere fortemente interessata a Lorusso. Stupendo tutti, chiuse il suo percorso molto presto, proprio per viversi la sua storia con Davide.

I due ex partecipanti del Trono Classico sono apparsi per tutti questi mesi innamorati e complici, ma sembra che tutto questo non sia bastato per far durare la relazione.