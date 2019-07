Uomini e Donne, Jack senza freni: “In faccia solo tremare, vigliacchi schifosi”

Jack Vanore, il successo dopo Uomini e Donne

Jack Vanore è senza dubbio riuscito a conquistare il pubblico di Uomini e Donne dopo le sue esperienze come corteggiatore e tronista che hanno preceduto il suo ruolo di opinionista. Il gigante buono di UeD ha numerosi fan su Instagram e può anche accadere che risponda a parecchi di loro, a differenza di quanto fanno altri volti più o meno noti grazie alla trasmissione di Canale 5; proprio da Instagram vengono le ultime news che riguardano uno sfogo del pupillo di Maria De Filippi ex di Raffaella Mennoia.

Uomini e Donne, Jack si sfoga su Instagram

“Alle spalle – queste le parole di Vanore – sanno tutti sparlare, in faccia sanno soli tremare!”. Parole chiarissime che non sappiamo tuttavia a chi possano essere riferite, visto che Jack è un tipo molto riservato e parla pochissimo della sua vita privata; di certo si tratta di gente che proprio non sopporta perché dopo il messaggio che avete appena letto ha scritto “vigliacchi schifosi” tra gli hashtag. Che sia solo un pensiero scritto a commento della bella foto che ha postato? O c’è qualcosa di più? Staremo a vedere.

Jack torna a Uomini e Donne: il futuro dell’opinionista

Intanto possiamo dirvi che Jack sarà anche quest’anno a Uomini e Donne, dal momento che non sono arrivate notizie di alcun tipo sulla sua assenza, e che quindi potrete rivederlo tutti i giorni su Canale 5. Ci piacerebbe che partecipasse in realtà anche ad altri programmi, ad esempio al Gf Vip che partirà molto presto con Alfonso Signorini alla conduzione, ma pare che al momento non vi siano progetti di questo tipo. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo! Intanto vi lasciamo al post pubblicato da Jack: