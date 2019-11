Uomini e Donne, Irene Bocca rifatta? La corteggiatrice ammette ritocchino, ma…

Uomini e Donne gossip, la corteggiatrice Irene Bocca è rifatta? I dubbi del pubblico trovano risposta

Irene Bocca è una corteggiatrice di Giulio Raselli a Uomini e Donne. Viene da Novi Ligure, lavora come commessa per un noto marchio di moda e sembra essere molto interessata al tronista. Ci sono delle corteggiatrici molto più discusse al Trono Classico, Irene non è fra queste: nessuna segnalazione, nessun presunto comportamento scorretto né segnalazioni sulla possibilità che conoscesse già Giulio. E il suo interesse sembra essere vero. All’inizio ha fatto un po’ fatica a venire fuori, ma Giulio è riuscito a metterla a suo agio spegnendo le telecamere in un’esterna ed è scattato il bacio. In tutto ciò, i suoi tratti estetici non sono passati inosservati e qualcuno oggi si domanda: Irene Bocca è rifatta?

Trono Classico, Irene Bocca rifatta? La corteggiatrice di Giulio Raselli risponde

Tra i tanti che hanno questa curiosità, c’è stato chi ha chiesto direttamente alla corteggiatrice la verità. E allora, questi ritocchini ci sono stati o no? Irene ha risposto alla domanda sul seno rifatto negando assolutamente di averlo fatto (anzi, rifatto): “Lo prendo come un complimento grazie, dono di Madre Natura. Sono troppo povera per avere il seno rifatto”. Non c’è stato l’intervento del chirurgo estetico in questo caso, ma in per le labbra invece Irene pare averci provato. A chi le ha domandato se è ricorsa al filler ha risposto: “In realtà ho provato a farlo più volte, purtroppo l’acido ialuronico è l’unica cosa che il mio corpo ha deciso di metabolizzare in fretta. Durata se va bene un mese e mezzo”. Dunque anche in questo caso dobbiamo dire che Irene Bocca non ha rifatto le labbra, perché l’effetto è sicuramente svanito.

Irene Bocca di Uomini e Donne, le labbra non sono rifatte

Insieme alla risposta la corteggiatrice di Giulio Raselli ha allegato una foto delle labbra rifatte, almeno così sembra. Nello scatto si possono notare i segni di qualche punturina e le labbra sono notevolmente più grandi, più gonfie, rispetto a quelle che ha oggi. In conclusione, Irene Bocca di Uomini e Donne non è rifatta: ha provato a gonfiare un po’ le labbra, ma senza risultati soddisfacenti.