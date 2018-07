Uomini e Donne, incidente in moto per Paolo Crivellin: interviene Angela

Uomini e Donne, Paolo Crivellin investito in moto: i fan preoccupati, interviene Angela Caloisi

Paolo Crivellin di Uomini e Donne ha avuto un brutto incidente in moto in queste ultime ore. A dare la notizia ci ha pensato proprio l’ex tronista attraverso una Storia su Instagram. Il giovane ha condiviso una foto che ritrare la porta della sala traumi di un ospedale. In questo modo, Paolo fa comprendere al pubblico di avere avuto qualche problema. Così, tutti i fan hanno iniziato a preoccuparsi e a commentare ogni foto e mandando diversi messaggi in direct sia al Crivellin che ad Angela Caloisi. Proprio quest’ultima ha rivelato finalmente al pubblico cos’è accaduto. Secondo quanto dichiarato dall’ex corteggiatrice, Paolo ha avuto un incidente in moto e al momento sembrerebbe essere tutto apposto. Si pensa a una frattura della spalla. Ancora non ci sono delle conferme al riguardo, pertanto Angela ha chiesto ai fan di attendere, in quanto presto darà loro notizie più sicure. Infatti, attualmente la coppia sta attendendo l’esito degli accertamenti.

“Ragazze so che siete in pensiero. Paolo è stato investito in modo, non dovrebbe essere nulla di grave, forse una frattura alla spalla”. Queste sono le prime parole di Angela, che ci ha tenuto a rassicurare tutti i fan che hanno temuto gravi conseguenze per il Crivellin. Fortunatamente sembra essere tutto nella norma per l’ex tronista, a parte la frattura alla spalla. Ancora non si sa per certo quali siano i risultati degli esami effettuati in ospedale. La Caloisi ha così spiegato: “Stiamo aspettando l’esito degli accertamenti, vi diremo dopo”. Dobbiamo, dunque, attendere future dichiarazioni di Angela per scoprire come sta Paolo.

Uomini e Donne, Paolo Crivellin incidente in moto: si pensa a una frattura alla spalla

“Lunedì iniziato benissimo”, aveva scritto Paolo qualche ora fa con il suo profilo Instagram. L’ex tronista ha condiviso la foto della sala traumi dell’ospedale, per mettere al corrente i fan di quanto sta accadendo. Intanto, la sua storia con Angela prosegue nel migliore dei modi. I due non si separano quasi mai e il pubblico non può che essere contento di fronte alla felicità di questa coppia nata nell’ultima stagione del Trono Classico.