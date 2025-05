Uomini e Donne: il trono di Tina rivela le difficoltà della De Filippi

L’edizione di Uomini e Donne di quest’anno sta volgendo al termine. Sappiamo infatti che entro maggio la trasmissione si concluderà per poi riprendere a settembre. Come ogni anno il programma ha riscosso il meritato successo. Ma c’è un percorso che proprio non ha convinto il pubblico da casa: quello della bionda opinionista Tina Cipollari. Per quale ragione abbiamo dovuto assistere ad una farsa come è stata il trono di Tina? Lo scopo del programma è quello di creare delle coppie e di prendere parte alla nascita di un amore. Nel caso della Cipollari abbiamo invece partecipato ad una carrellata di simpatici siparietti, ma nulla più. Insomma le critiche sulla storia tra Tina e Cosimo non si interrompono neanche dopo la fine della loro avventura.

Maria De Filippi aveva specificato che quello di Tina era un “trono-gioco”. Ma chi assiste da casa non capisce per quale motivo si sia deciso di dedicare del tempo ad una “commedia dichiarata”. Insomma per quale ragione la Cipollari non poteva seriamente affrontare un nuovo percorso personale invece di creare una sitcom da due lire? L’opinionista, come aveva esplicitamente dichiarato a Belve da Francesca Fagnani, è single. Ha tre figli, ormai grandi, e un ex marito con cui i rapporti sono sereni. Per cui i presupposti per dedicarsi ad un nuovo amore c’erano tutti. Tina averebbe potuto sfruttare seriamente l’occasione invece di ridicolizzare la situazione.

Tina e Cosimo: un’occasione mancata!

La sua storia con Cosimo, per esempio, lascia l’amaro in bocca un po’ a tutti. Lui ha avuto modo di farsi conoscere e (forse) creare una certa attenzione mediatica sulla sua attività lavorativa. Lei ha ricevuto qualche regalo tanto desiderato e dei viaggi di lusso. Ma alla fine, al pubblico, cosa resta? Tina Cipollari è una donna in gamba. Decisamente intelligente. La sua intelligenza non è solamente di testa ma anche emotiva. Se si fosse strutturato un trono reale probabilmente si sarebbero create dinamiche costruttive.

Non è detto che Tina avrebbe davvero trovato l’uomo ideale. Però avremmo assistito a discorsi concreti. Anche perché oramai chi va al centro studio si perde in dinamiche al limite del ridicolo e senza contenuti. L’opinionista avrebbe potuto mostrare a tutti come mettersi in gioco realmente. In fin dei conti il trono storico di Tina Cipollari rimane ancora uno dei più belli . Non sappiamo cosa deciderà di fare Maria De Filippi nella nuova edizione. Noi proponiamo di valutare anche l’altro opinionista: Gianni Sperti. Ma questa volta le cose si devono fare sul serio!