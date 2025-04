Uomini e Donne: il nuovo lavoro di Cristina Tenuta conferma i dubbi

Vi ricordate di Cristina Tenuta, la dama bionda del trono over che è stata allontanata da Uomini e Donne mesi fa? Difficile dimenticarla dal momento che ha sempre tenuto banco nel parterre femminile. All’inizio per le sue continue discussioni con Armando Incarnato. Con cui l’ex dama aveva instaurato un inizio di relazione sentimentale. E per il quale pare abbia provato dei sentimenti profondi. A seguire per i battibecchi con gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Quest’ultimi, infatti, avevano iniziato a mettere in discussione il reale interesse di Cristina. I due opinionisti di Uomini e Donne sostenevano che l’ex dama potesse avere un fidanzato fuori dal programma.

Non si sa bene cosa abbia spinto Maria De Filippi ad allontanare la Tenuta dal suo programma. Anche perché il momento della sua uscita non è mai andato in onda. Pare però che il tutto sia legato al fatto che Cristina mostrasse troppo interesse a dire la sua opinione invece di cercare l’amore vero. Risuonano ancora in studio le parole di Gianni Sperti che, durante una delle ultime comparsate dell’ex dama, disse: “Cristina, ma cosa stai davvero cercando?”. Instillando così il dubbio di mancata onestà nel pubblico e negli altri partecipanti alla trasmissione. Sta di fatto che Cristina oggi sui social porta avanti una collaborazione con un marchio di vendita di abbigliamento online molto noto. Ogni post dell’ex dama è uno sponsor. Ogni foto pubblicizza un prodotto.

Cristina Tenuta: perché Maria De Filippi ha deciso di allontanarla?

Mancano contenuti personali e racconti di vita quotidiana. Cristina, forse, ha ottenuto quello che voleva? Potrebbe essere che gli opinionisti e alcune dame del parterre femminile avessero quindi ragione? Una cosa è certa… Quando Maria De Filippi decide di allontanare qualcuno dalla trasmissione ha i suoi buoni motivi. E considerando che Cristina era sempre interpellata dalla padrona di casa, lo sgarro deve essere stato netto affinché la De Filippi decidesse di non farla tornare più.

Quando è stato chiesto alla diretta interessata per quale motivo avesse abbandonato Uomini e Donne, Cristina ha risposto di non essere voluta scendere a compromessi. Non riuscendo a trovare l’amore ha preferito andarsene. Sarà vero? Difficile dirlo ma l’ossessiva necessità di trovare un lavoro social l’ha sicuramente distratta dalla ricerca dell’amore vero.