Uomini e Donne, Guido e Federica si sposano: così mettono a tacere Gianni e Tina

Sembra che ci sia aria di matrimonio per Guido Ricci e Federica Clazzer dopo Uomini e Donne! Questa notizia sta facendo parlare tra i fan del dating show di Maria De Filippi dopo il gesto di lei. La stessa ex dama del Trono Over ci ha tenuto a mostrare al pubblico l’anello di fidanzamento! Il cavaliere ha così deciso di fare una sorpresa apprezzatissima alla sua attuale fidanzata, il giorno di San Valentino.

Guido aveva lasciato il programma di Canale 5 con Gloria Nicoletti, durante la passata edizione. Dopo l’estate, entrambi sono tornati nel parterre, single. Si sono affrontati in un acceso scontro, che ha visto i presenti in studio dare soprattutto ragione a lei. Ricci ha continuato, per qualche tempo, a dirsi innamorato di Gloria. Non solo, l’ex cavaliere diceva di voler restare nel parterre, sebbene provasse ancora dei sentimenti per lei.

Ed ecco che inaspettatamente e improvvisamente è entrata nella sua vita Federica. Nessuno probabilmente avrebbe mai detto che sarebbero arrivati a questo lieto fine. Infatti, la scelta a Uomini e Donne non è avvenuta in modo idilliaco. Sono stati Tina Cipollari e Gianni Sperti a convincere Guido, titubante per un motivo ben preciso, ad andare via dalla trasmissione e a proseguire fuori la loro frequentazione immediatamente.

Entrambi erano finiti sotto accusa, perché lui diceva di volersi prendere del tempo per fare una sorpresa per la scelta e lei lo incoraggiava a farlo. Gli opinionisti, però, avevano trovato il tutto abbastanza sospetto, al punto da ‘costringerli’ ad andare via. Sembra che lontani dalle telecamere siano riusciti a collegare quei punti che sembravano troppo distanti tra loro. Su Instagram, dove condividono alcuni dei momenti di vita quotidiana che vivono insieme, tengono informati i fan e confermano di avere una relazione ormai solida.

Federica di recente si è detta anche innamorata di Guido. Ed ecco che ieri sono stati ospiti della nuova puntata di Casa Lollo, per un’intervista con Lorenzo Pugnaloni. Qui lei, felicissima ed entusiasta, ha mostrato il suo anello di fidanzamento. Guido ci ha tenuto a fare una sorpresa romantica e importante all’ex dama il giorno di San Valentino. Inoltre, hanno spiegato che lei è riuscita a integrarsi in modo sereno e perfetto nella famiglia allargata di Ricci.

Il rubino rosso brilla ora sulla mano di Federica, che è apparsa davvero emozionata. Ora sembra proprio che i fan dovranno attendere i dettagli e le anticipazioni sul loro matrimonio. Di recente, anche Agnese De Pasquale ha ricevuto un anello di fidanzamento da parte di Roberto, con tanto di proposta di matrimonio ufficiale nello studio di Canale 5!