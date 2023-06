Uomini e Donne: grave lutto per Andrea Dal Corso e Teresa Langella

Andrea Dal Corso, famoso per aver partecipato al dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi, ha subito un grave lutto. Stando alle stories pubblicate dall’interessato sul suo profilo di Instagram, sarebbe venuto a mancare uno dei nonni dell’ex corteggiatore: nonno Franco. Anche la sua attuale compagna Teresa Langella, conosciuta nel dating show di Canale 5 e che presto diventerà sua moglie, ha dedicato alcune stories al compagno e all’accaduto.

L’amore di Andrea Dal Corso per i nonni

Nella giornata di ieri giovedì 1 giugno il modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne Andrea Dal Corso ha pubblicato alcune stories sul suo profilo di Instagram dedicate alla perdita di una persona cara. “Ciao nonno Franco” si legge nella prima pubblicazione. Il modello ha poi tenuto a ringraziare tutti i suoi followers che hanno speso alcuni minuti della loro giornata per dedicargli qualche parola di conforto e fargli le condoglianze: “Grazie a tutti per le consigliante…per quanto si possa pensare di essere preparati, non lo si è mai abbastanza.” Nella stessa story poi Dal Corso ha voluto comunicare a tutti i fans che nonostante tutto sarà in questi giorni sarà via per lavoro per poi tornare in Veneto per l’ultimo saluto al caro estinto.

Qualche ora dopo ecco comparire una nuova story dedicata al nonno; si tratta di una frase molto profonda che recita: “Il sorriso di un nonno è un tesoro da custodire tra le più grandi ricchezze dei nostri ricordi… secondo me stai ridendo anche ora!” Parole che esprimono alla perfezione i sentimenti dell’ex corteggiatore e che fanno capire quanto potesse essere speciale il legame tra lui e il nonno.

La dedica e la vicinanza di Teresa Langella

Anche Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne e attuale compagna nonché futura moglie di Andrea dal Corso, si è espressa sull’accaduto e ha postato a sua volta alcune storie su Instagram dedicate a nonno Franco. “Ciao nonno Franco. Tu che dal non avere niente ti sei creato tutto. La tua famiglia, una casa in cui crescere i tutti figli, la tua dolce Isa che hai tanto amato. Sei stato un grande Uomo, un lavoratore legato ai valori e dedito alla famiglia.” Queste le parole con le quali la Langella ha iniziato il suo saluto a un componente della famiglia del suo futuro marito al quale, stando alle sue parole, era molto legata.

“Non saremo mai pronti a lasciare la mano di un Nonno”, ha quindi affermato l’ex tronista. Poi riferendosi alla fotografia postata come sfondo ha continuato: “Era il 16 maggio… e il nostro “ultimo” saluto è stato il tuo pollice in su che ci rassicurava. Ti terrò stretto nel mio cuore nello stesso modo in cui tenevi stretta la ia mano quel giorno. Ti voglio bene… te ne vorrò per sempre.” Parole che fanno commuovere e che fanno riflettere sull’importanza della figura dei Nonni nella vita di tutti.

L’ex tronista ha poi destinato una story al suo compagno rinnovandogli la sua vicinanza: “L’uno la forza dell’altro. Sempre.” Per concludere Teresa Langella ha voluto anche dedicare un piccolo pensiero ai suoi di nonni, in particolare al nonno paterno al quale, stando alle sue parole, avrebbe fatto una promessa molto speciale: “E mentre sono in viaggio penso che: non vedo l’ora di correre a casa per poter riabbracciare forte i miei Nonni… Ricordo che un giorno dissi al mio nonno paterno: non vedo l’ora tu abbia tra le braccia il tuo nipotino ma tu promettimi di tornare a stare bene… e lui quella promessa l’ha mantenuta. Adesso vorrei solo essere in tempo per riuscire a mantenere la mia. I nostri nonni…dovrebbero essere eterni.”