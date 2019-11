Uomini e Donne Gossip, Valentina Dallari, caos sponsorizzazioni: sfogo

Uomini e Donne Gossip, Valentina Dallari inizia a sponsorizzare Fitvia e piovono critiche: la spiegazione dell’ex tronista

Fitvia della discordia: Valentina Dallari, di recente, ha iniziato a sponsorizzare i prodotti dell’azienda che è rappresentata da molti altri influencer ed ex volti noti di Uomini e Donne. Una scelta che ha fatto imbizzarrire alcuni fan. Ma procediamo con ordine. Il noto brand propone tisane, pillole e cibi che depurerebbero il corpo, farebbero venire meno l’appetito e darebbero più proteine, diminuendo le calorie. Gli affezionati di Instagram avranno visto svariati personaggi sponsorizzare i suddetti prodotti. E che problema c’è con la Dallari? La deejay in passato ha sofferto di anoressia. Quindi, secondo alcuni non sarebbe la figura più adatta per vendere quel tipo di merce alimentare. Sulla questione è intervenuta la diretta interessata, che si è resa protagonista di un lungo sfogo.

La Dallari consiglia prodotti detox e il web si infuria. Alcuni commenti a caldo piovuti su Twitter: “Inca…ato nero per la Dallari che sponsorizza Fitvia. Gente che venderebbe l’anima per alzare due quattrini, andando contro qualsiasi cosa. Dopo quello che hai passato ti metti a smarkettare l’azienda di detox? Schifo”. “La Dallari nonostante tutto quello che ha passato sulla SUA pelle, ha iniziato a sponsorizzare Fitvia. Io sono nera nerissima. È un pessimo esempio. Hai sofferto per quella cosa e solo per alzare due soldi in più sponsorizzi beveroni dimagranti. Non ha rispetto per se stessa.” “La Dallari che sponsorizza Fitvia. Ditemi che è uno scherzo. Dopo questa ho finito sensibilità e comprensione.” “Valentina Dallari imbarazzante che per due spicci perde tutta la sua credibilità quando parla di argomenti sensibili come i disturbi alimentari”. La reazione dell’ex tronista non è tardata ad arrviare.

Uomini e Donne Gossip, la risposta di Valentia alle polemiche

La deejay ha risposto alle critiche con un lungo post pubblicato tra le sue Stories su Instagram. Ecco le sue parole: