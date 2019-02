Uomini e Donne gossip, Sossio e Ursula: traguardo d’amore importante

Gossip Uomini e Donne, Sossio Aruta e Ursula innamoratissimi: il primo traguardo dopo il Trono Over

Sossio e Ursula si stanno finalmente vivendo in grande serenità la loro storia d’amore. Dopo tanti alti e bassi, i due ex del Trono Over di Uomini e Donne pare abbiano trovato il giusto equilibrio. I diretti interessati hanno svelato al magazine dedicato al programma cosa accadrà il 14 Febbraio 2019. Intervistati su ciò che faranno nel giorno degli innamorati, Aruta e la Bennardo hanno svelato ai loro fan un qualcosa di molto speciale. A quanto pare, la coppia concorrente della prima edizione di Temptation Island Vip hanno raggiunto un importantissimo traguardo per quanto riguardo il loro speciale amore.

Al magazine, entrambi hanno spiegato per quale motivo il 14 Febbraio è un giorni per loro importante. Ursula dichiara: “Sarà il nostro primo San Valentino, festeggeremo quel giorno anche perché è quello in cui ci siamo conosciuti e vale come una sorta di anniversario. La mia prima presenza alla registrazione risale infatti al 14 Febbraio.” Per quanto riguarda invece Sossio, l’ex cavaliere del Trono Over svela: “Sono molto felice per questo giorno per due motivi. Innanzi tutto perché mi ricorda la prima volta che ho conosciuto Ursula a Uomini e Donne, era proprio il 14 Febbraio quando si presentò per conoscermi. Il secondo motivo è perché non festeggiavo questo giorno da quattro anni.”

Uomini e Donne, Sossio e Ursula: come procede la storia d’amore tra i due del Trono Over

Insomma, Sossio e Ursula hanno intenzione di festeggiare il San Valentino anche in ricordo del giorno in cui si sono incontrati per la primissima volta. L’uomo ha inoltre riconfermato di aver trovato nella Bennardo la donna che cercava da tempo e che le ha finalmente fatto ribattere il cuore. Dal canto suo, l’ex dama di Uomini e Donne dice anche di non voler assolutamente onorare l’amore tra lei e Aruta solo nel giorno degli innamorati.