Uomini e Donne gossip: Sossio fa la proposta di matrimonio a Ursula

Uomini e Donne gossip: Sossio Aruta vuole sposare Ursula Bennardo

Per Sossio e Ursula del Trono Over di Uomini e Donne sono lontani i tempi dei litigi e delle incomprensioni. La coppia -dopo aver lasciato il programma di Maria De Filippi – è più unita che mai e il calciatore ha fatto la proposta di matrimonio alla Bennardo. Aruta ha scelto di farlo tramite le pagine del settimanale Di Più, attraverso una lettera aperta dedicata proprio all’ex protagonista di Temptation Island Vip. “Ursula, ho chiesto di poterlo fare attraverso Di Più perché volevo che questo momento potesse diventare unico come unico è il sentimento che provo per te. Allora te lo chiedo qui: Ursula Bennardo, vuoi diventare mia moglie?”, ha premesso il 48enne campano.

“Non essere avventata, aspetta a rispondere: desidero che ci pensi bene.. Vorrei sposarti e trasferirmi in pianta stabile da te, in Puglia”, ha aggiunto Sossio Aruta. Che, come scritto nella lettera apparsa sulla rivista edita da Cairo Editore, ha già trovato un ingaggio nella squadra della città di Grottaglie, in provincia di Taranto. “Quando l’anno prossimo smetterò di fare il calciatore inizierò ad allenare lì. Non mi vedrai mai ciondolare per casa, te lo giuro”, ha assicurato l’ex star del reality show Campioni. “Mi piacerebbe sposarti in spiaggia, al tramonto, alla fine di una giornata di sole. Ho già pensato ai testimoni: Tina Cipollari e Gianni Sperti“, ha sottolineato l’ex Cavaliere di Uomini e Donne.

Sossio Aruta di Uomini e Donne è già stato sposato in passato

Per Sossio Aruta sarebbe il secondo matrimonio: da Rossella ha avuto due bambini. Anche Ursula ha alle spalle un divorzio ed è mamma di tre figli.