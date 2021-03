Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne. Maria De Filippi l’ha presentata al pubblico non molte puntate fa, per cui Samantha si sta facendo ancora conoscere. Sia nel corso delle puntate su Canale 5 sia in interviste rilasciate alle riviste. Questa settimana Samantha è sulle pagine di Nuovo Tv, a cui ha confidato un evento del passato che l’ha spinta a reagire. La tronista ha parlato della sua fortuna in amore e a tal proposito ha ammesso di non esserlo mai stata in modo particolare. Ha avuto un paio di esperienze che le sono rimaste impresse a quanto pare.

La prima riguarda un fidanzato che le aveva detto di dimagrire, e lei ovviamente non ha gradito. Samantha Curcio sin dal suo provino si è fatta portatrice dell’amore verso sé stessi e del messaggio sull’accettazione. Bisogna accettarsi per come si è e amarsi pure se si hanno dei chili in più. Anche perché non esistono dei canoni di bellezza standard, seppure il mondo dei social cerchi di imporne alcuni da qualche anno a questa parte. L’importante è stare bene con sé stessi e Samantha non perde occasione per ricordarlo.

Oltre a quell’ex fidanzato che ha cercato di cambiarla, ha spesso avuto a che fare con delle relazioni sbagliate. Ha ricordato una di queste in particolare: “Ho toccato il fondo quando ho fatto una sorpresa al mio fidanzato e l’ho trovato con un’altra donna”. Quando si tocca il fondo si può soltanto risalire, Samantha si è ripresa da questa forte delusione d’amore e adesso è in cerca dell’uomo giusto. Ha chiesto aiuto a Uomini e Donne per riuscire a trovare l’amore vero. Soprattutto ha voluto fortemente essere la prima tronista curvy ed è riuscita a convincere il pubblico.

Il suo percorso è appena cominciato, le conoscenze con alcuni corteggiatori si sono avviate ma non c’è ancora qualcuno in particolare che l’ha colpita. Ma avrà tempo e modo di approfondire queste conoscenze nelle esterne, di sicuro ha già dimostrato di avere un bel caratterino. Lo ha scoperto anche Armando Incarnato, che si è ritrovato sotto attacco di fronte a Samantha.