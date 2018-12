Uomini e Donne gossip, Sabrina Ghio in lacrime: passerà Natale senza la figlia

Uomini e Donne, Sabrina Ghio passerà il Natale senza la figlia Penelope: l’ex tronista lo racconta ai fan e scoppia in lacrime sui social

Sabrina Ghio a Uomini e Donne si è fatta conoscere dal pubblico della trasmissione per il suo cuore grande e la sua bontà d’animo. L’ex tronista, probabilmente anche per questo motivo, è oggi molto seguita sui social. Con i suoi fan la stessa interagisce spesso, rendendo partecipi questi ultimi dei momenti più belli della sua vita. Oggi, tuttavia, Sabrina alle persone che la seguono su Instagram ha voluto raccontare qualcosa di molto intimo e delicato. La Ghio, commossa, ha confessato di essere molto provata perché quest’anno non passerà il Natale con la figlia Penelope. Quest’ultima, come è facile intuire, probabilmente passerà questa festa insieme al padre (che non sta insieme a Sabrina).

Sabrina Ghio, prima di interrompere i video per via della voce spezzata dal pianto, ha confessato però di aver in qualche modo cercato di sopperire questa sua mancanza anticipando i tempi. Con la figlia Penelope, prima di salutarsi, hanno infatti scartato i regali e hanno passato tutta la mattinata insieme come se fosse quella del giorno di Natale. Sabrina ha spiegato di aver detto alla piccolina di contattato Babbo Natale che, una volta convito, ha portato a casa i doni della sua bimba prima. Un racconto emozionante e capace di toccare le corde del cuore e che, come abbiamo visto, ha fatto scoppiare in lacrime la bella e dolce Sabrina.

Uomini e Donne: Sabrina Ghio di nuovo felice con Carlo

Ne è passato di tempo da quando Sabrina Ghio si rattristiva a Uomini e Donne perché non capita dai suoi corteggiatori. Fortunatamente per lei, comunque, dopo l’esperienza televisiva (e dopo il no di Nicolò Raniolo) le cose sono migliorate decisamente grazie all’arrivo del fidanzato Carlo nella sua vita.