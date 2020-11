L’ex tronista diventerà mamma per la prima volta e ha voluto lanciare un messaggio a tutte le donne che come lei desiderano fortemente avere un figlio: le sue parole

Rossella Intellicato è incinta del primo figlio e lo ha annunciato oggi a sorpresa. L’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto col pancione già ben in evidenza, anche perché è incinta di otto mesi. Non ci sono state altre foto sospette prima, Rossella è stata ben attenta a non pubblicare nulla che potesse lasciar intuire qualcosa. Lei e il suo compagno Giovanni hanno preferito tenere per sé questa lieta notizia per dei motivi ben precisi. E li ha spiegati tramite delle storie su Instagram.

Ha prima postato la foto col pancione per annunciare di essere incinta, scrivendo “Vi svelo un segreto”, ed è stato davvero un segreto per tutto questo tempo. Ha scritto di essere incinta di 34 settimane e che ha voluto aspettare per dirlo perché ha desiderato fortemente diventare mamma, così tanto da scegliere adesso di custodire questo dono nel cuore per mesi. Poi ha aggiunto: “Non smettete mai di lottare, donne, per quello che desiderate….prima o poi arriva…!”.

Un messaggio di speranza e un invito a chi desidera avere un figlio e magari ha difficoltà ad averlo a non mollare. Lo ha raccontato meglio con dei video nelle storie. L’ex tronista sta realizzando il sogno della sua vita diventando mamma, ha spiegato che ha deciso di non rivelare nulla sia perché sono stati mesi difficili per tutti sia perché è stato tutto inaspettato.

Ha scoperto di essere in dolce attesa durante il primo lockdown: “Non ce lo aspettavamo, anche se lo cercavamo da tempo”. Ha quindi lasciato intendere che lei e il suo compagno hanno voluto fortemente diventare genitori, ma forse non è stato così facile. “Avevamo fatto tutti gli esami”, ha infatti aggiunto nel suo racconto. Poi è arrivato, da questo l’invito a non mollare rivolto a tutte le donne che incontrano ostacoli nel cammino verso la maternità.

Ed è questo il motivo per cui alla fine ha deciso di rendere pubblica la sua gravidanza. Aveva scelto godersi il lieto evento in privato, in famiglia, ma è stato più forte il desiderio di far sapere alle altre donne di non perdere la speranza. “Non smettete di crederci e di sperare perché arriva”, ha aggiunto. Rossella Intellicato è incinta di un maschietto molto probabilmente, perché ha usato “bamboccio”, al maschile, per rivolgersi al piccolo.