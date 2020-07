Uomini e Donne gossip, Rocco si sposa e su Gemma: “Mai digerito”

Rocco Fredella si sposa! L’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha trovato l’amore e la sua anima gemella, Doriana. I due si sono fidanzati poco dopo l’addio di Rocco al Trono Over, dopo una brutta delusione ricevuta da Gemma Galgani. Se siete appassionati di Uomini e Donne ricorderete bene la tormentata frequentazione tra Rocco e Gemma: lui l’ha corteggiata serratamente, lei prima ha accettato poi ha interrotto. E alla fine Gemma era pure tornata da Rocco, ma non c’è stato nulla da fare: tra loro non c’era proprio compatibilità. Sono stati più i periodi tormentati che quelli sereni, alla fine Rocco le aveva tentate tutte portando Gemma in un castello e chiedendole di impegnarsi seriamente con lui. Ma niente, anche con questo gesto eclatante Gemma non è riuscita a lasciarsi andare fino in fondo con Rocco. Insomma, da parte sua non è nato nessun sentimento.

Uomini e Donne, Rocco Fredella si sposa: lo scambio delle promesse al castello di Gemma

Quel “no” di Gemma al castello è ancora oggi difficile da mandare giù per Rocco, per questo ha deciso di rimediare a questo ricordo costruendo in quel castello ricordi felici. In quello stesso castello di Alviano, nel Lazio, Rocco e Doriana si sono scambiati la promessa di matrimonio. Questo ha raccontato l’ex Cavaliere: “Sono andato proprio nel castello dove ho beccato quel due di picche che non ho mai digerito perché secondo me una donna non può dire di no a un regalo così bello. Ho voluto dimostrare a me stesso che se regali la favola a una donna che ti ama il lieto fine ci può essere”. Ha organizzato un piccolo evento con tanto di lancio del riso per chiedere in sposa Doriana, la donna giusta per lui. Evidentemente per la sua promessa sposa non è stato affatto un problema, anzi lei a differenza di Gemma avrà di sicuro apprezzato il gesto. Anche perché se non avesse apprezzato non avrebbe accettato di scambiare le promesse di matrimonio proprio in quel castello.

Gossip Uomini e Donne, Rocco sposa Doriana dopo la delusione ricevuta da Gemma

A Uomini e Donne Magazine Rocco ha anche raccontato come ha chiesto a Doriana di sposarlo. Ha organizzato un viaggio in moto, una sorpresa per lei, e durante questo viaggio le ha fatto la proposta. Poi è arrivato il momento dello scambio delle promesse al castello, perché ovviamente Doriana ha risposto di sì. Le nozze ci saranno entro settembre, sarà una cerimonia molto intima e con pochi amici e parenti.

Rocco ha aggiunto che lui e Doriana si completano a vicenda e la quarantena, quindi stare insieme da soli in casa forzatamente, ha solo confermato ciò che già sapevano. Sono innamorati e fatti l’uno per l’altra.