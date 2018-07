Uomini e Donne, Nicolò Ferrari commenta sui social una foto di Carmen Ferreri: i fan della cantante di Amici e dell’ex corteggiatore in delirio

Un commento di Nicolò Ferrari ha decisamente attirato l’attenzione dei fan di Uomini e Donne e di Amici nelle ultime ore. Il motivo? Un complimento fatto dall’ex corteggiatore di Sara Affi Fella a Carmen Ferreri, ex allieva di Amici, ha letteralmente acceso gli entusiasmi dei ragazzi e le ragazze che sui social seguono sia lui che la cantante. Niente di eclatante ma solo un apprezzamento alla bellezza della siciliana, eppure è bastato così poco per scatenare le reazioni degli utenti sotto il messaggio di Nicolò. Cosa ha scritto di preciso Ferrari sotto l’ultimo post di Carmen di Amici? Semplicemente “Bella”, il tutto accompagnato da un cuore e il tag al profilo di lei.

Nicolò Ferrari, come forse molti probabilmente già sanno, non è il primo volto noto del mondo dello spettacolo ad apprezzare la bravura e la bellezza di Carmen Ferreri. Tempo fa, infatti, aveva fatto molto scalpore il commento di Riki (Riccardo Marcuzzo di Amici) lasciato sotto una foto pubblicata da Rudy Zerbi. “Bellissima e bravissima” aveva scritto il cantante che, di tutta risposta, si è visto scrivere da Zerbi: “Ce stai a provà?”. Come è successo con Riki, però, anche questa volta Carmen non ha risposto pubblicamente all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Carmen Ferreri dopo Amici: gli incontri con i fan e l’entusiasmo sui social

Carmen Ferreri non si sarà aggiudicata la vittoria ad Amici eppure, ad oggi, la cantante continua ad essere molto apprezzata dal suo pubblico. L’ex allieva del talent show di Canale 5, infatti, al momento sta girando in lungo e in largo l’Italia e la cosa, stando a quanto condiviso da lei stessa su Instagram, la sta impegnando tantissimo ma anche rendendo molto orgogliosa.