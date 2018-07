Uomini e Donne, Nicolò Ferrari accusato di fare business: l’ex corteggiatore spiega il perché dei suoi complimenti a Carmen di Amici

I commenti di Nicolò Ferrari lasciati sotto le foto di Carmen Ferreri di Amici continuano ad attirare l’attenzione del pubblico di Canale 5 attivo sui social. Ieri, infatti, era bastato un complimento dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne su Instagram per far sognare i fan. Una volta diffusosi il gossip, però, alcuni di questi non hanno potuto fare a meno di sottolineare una cosa: Carmen in realtà sarebbe felicemente fidanzata. Che tra lei e Nicolò possa nascere qualcosa, quindi, è davvero improbabile. Questo, tuttavia, non ha impedito a Nicolò di tornare a commentare l’ultimo post della cantante di Amici. Quando però i seguaci della ragazza siciliana lo hanno accusato di voler fare“business” lui, di tutta risposta, si è subito prodigato a spiegare le cose.

“Quando passi a Milano?” ha scritto Nicolò Ferrari sotto l’ultima foto di Carmen Ferreri attirando inevitabilmente e ancora una volta l’attenzione degli occhi più attenti. “La vuoi finire di voler fare business?” ha allora commentato un utente rivolgendosi all’ex corteggiatore di Uomini e Donne. “Se apprezzare una cantante è fare business allora non ho capito nulla della vita” ha risposto lui che, successivamente, ha spiegato il perché spesso si sia fermato su Instagram a fare i complimenti a Carmen.

Uomini e Donne, Nicolò Ferrari spiega: Carmen Ferreri? “Mi piace come cantante e mi ha colpito la sua storia”

Che venga fatto del gossip sui suoi apprezzamenti a Carmen a Nicolò Ferrari sembra non importare. “Sarò libero di poter commentare una foto senza dover subire il giudizio universale?” ha ribadito a tal proposito lui “Io non chiedo a nessuno di parlare di me, anzi, spesso mi da pure fastidio”. Nicolò, inoltre, ha poi aggiunto: “Lei mi piace come cantante, era l’unica che apprezzavo ad Amici quest’anno. Mi ritrovo nelle sue canzoni e mi ha molto colpito la sua storia perché in un certo senso mi ci ritrovo […] Tutto qua. Basta vedere del marcio in tutto”.