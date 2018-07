Gossip Uomini e Donne, Marco Fantini vittima di un imbarazzante scherzo: Beatrice Valli spiega

Vittima dei social questa volta è Marco Fantini. Da un innocente scherzo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è finito per stare male. La stessa Beatrice Valli ha voluto spiegare nei minimi particolari l’accaduto. Mentre si trovavano in spiaggia, il telefono della coppia nata nello studio del Trono Classico è stato preso da alcuni loro amici. Questi ultimi hanno postato sul profilo privato di uno di loro un video che sembrerebbe avere come protagonista proprio il dolce Fantini. A quanto pare, le immagine di tale clip hanno iniziato a circolare su tutti i social in brevissimo tempo. Devono essere state davvero tante le persone che hanno fatto screen all’immagine finita poi sul web.

Al momento, Marco non ha rilasciato alcuna dichiarazione su tale vicenda. E mentre tutti attendono che sia Fantini stesso a spiegare cosa è accaduto, la Valli ha deciso di sistemare il tutto attraverso il suo profilo Instagram. La bellissima ex corteggiatrice ha svelato: “No ragazzi scusate ma vi giuro che i nostri amici ci hanno preso il cellulare e per scherzare hanno pubblicato questo video. Sono incazz… nera anche io. Io rido, ma Marco sta male.” A quanto pare lo scherzo subito non è stato dei migliori. Nonostante ciò, i diretti interessati non hanno voluto spiegare nel dettaglio cosa mostrava la foto apparsa sui social. Successivamente, la sorella di Ludovica ha preoccupato i fan con un’altra inaspettata rivelazione.

Uomini e Donne, Beatrice spiega cosa è successo a Marco: Fantini in lacrime per uno scherzo

Beatrice ha dichiarato: “Allora ragazzi non è veramente uno scherzo. Marco sta piangendo perché molti hanno screenshottato questo video. Vi posso assicurare che è stato uno scherzo ed è stato abbastanza imbarazzante. Marco veramente sta piangendo!” Noi speriamo che il tutto si possa risolvere e attediamo di capire come stia Fantini.