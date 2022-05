Jessica Antonini ha un nuovo fidanzato! L’ex tronista di Uomini e Donne è uscita allo scoperto con la sua nuova dolce metà, che è presente da un po’ di tempo nella sua vita pare di capire. Lei però ha preferito tenere per sé questo nuovo amore almeno per qualche tempo, oggi però ha annunciato di voler raccontare una bella storia e ha presentato il fidanzato su Instagram. Ha pubblicato un post dedicato a lui, il cui nome è Silvano, e ha scritto una bella dedica d’amore. Grazie a lui pare abbia ritrovato il sorriso e i suoi fan sono molto felici per lei.

Il nuovo fidanzato di Jessica Antonini non è un viso conosciuto. Non appartiene al mondo dello spettacolo, non è un ex tronista né un ex corteggiatore. Tra loro la relazione pare vada avanti da qualche mese perché già tempo fa ci sono stati degli indizi che lasciavano pensare a un nuovo amore nella vita dell’ex volto di Uomini e Donne. Jessica si è presa il suo tempo e ha confermato solo oggi tutti i gossip sul suo conto.

Con un video in cui scorrono foto e momenti felici insieme, Jessica ha presentato il nuovo fidanzato Silvano: “Non ci credevo neanche io e invece è proprio vero”. Nella dedica si legge che la vita ti sorprende sempre quando meno te lo aspetti, oppure quando sei presa da altro o pensi ad altro. Conoscere Silvano evidentemente l’ha colta di sorpresa, ma sono molto innamorati:

“Non hai fatto altro che amarmi dal primo sguardo, non hai fatto altro che corteggiarmi, viziarmi, abbracciarmi, rassicurarmi, supportarmi e sopportarmi. Sei pieno di cose belle dentro che tutti gli uomini dovrebbero avere. Sei l’uomo che auguro a tutte le donne”

Di lui si sa ben poco, ma a chi segue con affetto Jessica Antonini dopo Uomini e Donne ciò che importa è che lei abbia ritrovato il sorriso.

Jessica Antonini dopo Uomini e Donne, e dopo Davide, si è fidanzata

Il suo trono a Uomini e Donne non è durato tanto. Jessica ha avuto un colpo di fulmine, corrisposto, per uno dei suoi corteggiatori e ha scelto nel giro di qualche settimana. Dopo la scelta tutto sembrava andare bene tra Jessica Antonini e Davide Lorusso, poi c’è stata la rottura. E non è stata una rottura come tante, perché è cominciata una guerra di frecciate e accuse prima di superare, in modo definitivo, la fine della relazione.