Uomini e Donne gossip, Jack durissimo contro “chi spiattella mezze verità”

Jack Vanore, la fortuna come opinionista a Uomini e Donne

Tutti conoscete Jack Vanore più come opinionista di Uomini e Donne che come ex tronista e corteggiatore; questo perché il ragazzone di Maria De Filippi è quasi presente in ogni puntata del Trono Classico e il più delle volte interviene in modo sensato e acuto, e questo, alla luce di tutto ciò che abbiamo visto negli anni da parte di corteggiatori e tronisti, e anche degli stessi opinionisti, non è affatto scontato. Jack è molto seguito su Instagram, dov’è arrivato a oltre 300mila follower, ed è anche molto commentato, a testimonianza dell’affetto che il pubblico nutre per lui. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo ci ha parecchio incuriosito, e avrà senz’altro scatenato il gossip tra i suoi sostenitori, perché sembra più uno sfogo che un semplice commento alla foto che ha pubblicato.

Uomini e Donne gossip, Jack Vanore contro gli ipocriti: c’entra qualcuno?

“Le persone sincere – queste le parole dell’opinionista – sono quelle che hanno il coraggio di dire le cose in faccia. Chi parla alle spalle e spiattella mezze verità è perché sotto sotto cova tanta tantissima invidia. L’ipocrisia – ha poi concluso – si annida sempre nel cuore di chi non vale un ca…o!”. Il riferimento è a qualcuno in particolare? Il pensiero è ovviamente condivisibile ma il punto è: Jack faceva riferimento a qualcosa che gli è successo recentemente o in passato, oppure voleva semplicemente scrivere un commento a corredo della foto? Chissà: forse resteremo sempre col dubbio.

Ed è anche un altro in realtà il dubbio che abbiamo sul bel Vanore: perché nessun reality show al momento lo ha mai proposto come concorrente? Oltre ad essere un bellissimo ragazzo Jack ha anche una personalità forte e qualcosa da dire; con tutti i personaggi anonimi e fastidiosi che sono passati in questi anni nei reality show possibile che nessuno abbia mai pensato di provinarlo? Autori, se ci siete battete un colpo! In attesa di scoprirne di più vi lasciamo alla foto a cui abbiamo fatto riferimento: