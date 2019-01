Uomini e Donne gossip, il fratello di Tina in studio: il gesto verso Gemma

Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato

Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 9 gennaio, l’opinionista fa un simpatico scherzo ad Angela. Scendendo nel dettaglio, sceglie di mettere alla prova la dama, convinta che quest’ultima sia interessata solo al denaro e non a trovare l’amore. Maria De Filippi in studio annuncia che è arrivato un uomo, Giuliano, pronto a conoscere Angela. L’uomo entra e si siede di fronte alla dama, a cui rivela di essere interessato a lei. Inizialmente la donna ha qualche dubbio, tanto che chiede più volte se si tratta di uno scherzo. Intanto, Giuliano colpisce l’interesse del pubblico, poiché appare come una bella persona. Inizia a presentarsi ed è Tina a fargli le domande sulla sua vita privata. Angela appare infastidita dall’intromissione dell’opinionista e chiede al cavaliere di non rispondere alle sue domande. L’uomo rivela di essere una persona benestante, che possiede diverse proprietà.

Angela accetta di conoscere Giuliano ed ecco che Maria annuncia che Tina già lo conosce molto bene. La dama ammette di aver capito sin da subito dell’imbroglio, ma di esserci cascata poco dopo. La Cipollari finalmente confessa che si tratta di suo fratello. Uno scherzo inaspettato, che vede protagonista una persona molto importante per l’opinionista. Prima di uscire dallo studio ecco che Giuliano fa un gesto che non passa inosservato agli occhi del pubblico. I telespettatori notano subito che l’uomo stringe la mano a Gemma per salutarla. Un saluto inaspettato, visto il tormentato rapporto che c’è tra la Galgani e Tina.

Il pubblico apprezza non poco il gesto del fratello di Tina nei confronti di Gemma. L’uomo, prima di lasciare lo studio, decide di salutare la grande nemica di sua sorella. Intanto, Gianni chiede all’uomo com’è essere il fratello della Cipollari. Giuliano rivela che, in realtà, si vedono molto poco e guarda Tina dolcemente. Tina, emozionata, ammette che hanno un ottimo feeling.