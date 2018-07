Uomini e Donne gossip: Eleonora Rocchini spiega il significato dei suoi tatuaggi

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini parla dei suoi tatuaggi: ecco il significato che si nasconde dietro ognuno di essi

Eleonora Rocchini, amata e seguita tanto sui social dai fan di Uomini e Donne, ha avuto modo di rispondere a diverse domande che le sono state poste su Instagram nelle ultime ore. Su una di queste, però, l’ex corteggiatrice ed attuale compagna di Oscar Branzani si è voluta soffermare particolarmente. Si tratta nello specifico dell’argomento “tatuaggi”: qual è il significato che si nasconde dietro ogni tattoo fatto da Elenora Rocchini? Quest’ultima, allora, ha risposto parlando di quelli che sono probabilmente i più importanti per lei. Sul corpo Eleonora Rocchini ha diversi tatuaggi. Tra questi, però, l’ex corteggiatrice ha scelto di raccontare solo il significato di alcuni. “Il fiore di loto l’ho fatto nel mio primo viaggio all’estero con la mia migliore amica, per me ha un significato super importante” ha scritto Eleonora.

La croce sotto l’ombelico? “Rappresenta la mia famiglia, i miei punti fermi, le due punte sono mamma e babbo e le parti laterali mia sorella e mio fratello” ha aggiunto la Rocchini. Quest’ultima, in fine, ha parlato del tatuaggio sul braccio e della scritta sulla gamba. “Questo sul braccio è il mio cane Ares quando aveva 3/4 mesi. L’ho voluto tatuare sulla mia pelle perché lui non è soltanto la mia vita è anche la mia salvezza” ha scritto “La scritta ‘My pain is my motivation’ l’ho fatta in un periodo un po’ no. Le mie pene saranno la mia motivazione più grande. Così dovrebbe essere un po’ per tutti”.

Elenora Rocchini e Oscar Branzani presto sposi? Tutti i dettagli sul matrimonio

Pur avendo ribadito in più occasioni di non essere interessati al matrimonio e di stare bene così, pare che Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini potrebbero presto convolare a nozze. Lo scoop è stato pubblicato dal settimanale Vip che, lo scorso mese, ha parlato di nozze segrete per i due volti noti di Uomini e Donne. Sarà veramente così? Staremo a vedere.