Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli ripensa al suo trono: indizio o solo nostalgia?

Uomini e Donne: Andrea Cerioli punta di nuovo al trono? Il video che insospettisce i fan

Andrea Cerioli è stato sicuramente uno dei tronisti più amati e seguiti a Uomini e Donne. Il suo percorso all’interno del date show di Maria De Filippi gli permette infatti oggi di vantare un gran numero di follower e fan sui social. Questi ultimi, sempre attenti osservatori, non hanno potuto fare a meno di notare una cosa però nelle ultime ore. Andrea Cerioli, su Instagram Stories, ha condiviso un video che molti (più speranzosi che sicuri) stanno interpretando come un chiaro indizio. La storia pubblicata dall’ex tronista, nello specifico, riguarda una vecchia puntata del Trono Classico, quando lui era ancora sul trono. Si tratta di semplice nostalgia o forse, con questo gesto, Cerioli ha voluto mandate un messaggio inequivocabile alla redazione di Uomini e Donne? Forse il bel bolognese è pronto a tornare?

Il trono di Andrea Cerioli, come molti forse ricordano, aveva avuto un esito un po’ burrascoso ai tempi. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, aveva deciso di lasciare il programma da solo, evitando quindi il fatidico giorno della scelta. Lontano dagli studi di Cinecittà, però, Cerioli aveva risentito Valentina Rapisarda, sua ex corteggiatrice, e a lei è rimasto legato sentimentalmente fino a poco tempo fa. Adesso, come è noto, Andrea è tornato single e (come dimostrano i commenti sui social) anche molto apprezzato dal pubblico femminile. Tutti requisiti questi che lo renderebbero il tronista perfetto per la prossima edizione di Uomini e Donne. D’altronde di seconde change Maria De Filippi ne ha date tante in passato, quindi, perché non dovrebbe farlo anche questa volta?

Uomini e Donne: Andre Cerioli al Grande Fratello Vip?

I casting per il Grande Fratello Vip sembrerebbero essere ancora aperti e, in queste settimane, tantissimi sono stati i volti noti di Uomini e Donne saltati fuori tra i nomi dei possibili concorrenti della prossima edizione. Andrea Cerioli? Quando un fan gli aveva chiesto se anche lui fosse stato chiamato dalla produzione del programma per prendere parte al reality lui, senza indugi, aveva risposto: ““Ho letto tante cose sul web, ma ne so quanto te”.