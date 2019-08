Uomini e Donne gossip, Andrea Cerioli pentito dei suoi tatuaggi? La verità

Andrea Cerioli è pentito dei suoi tatuaggi? Ecco la verità, a parlarne è proprio lui

Sono in tantissimi a nutrire una vera e propria passione per i tatuaggi e Andrea Cerioli sembra essere uno di loro. L’ex tronista di Uomini e Donne ne ha il corpo ricoperto e dunque i suoi tatuaggi di certo non passano inosservati. Tanta gente, però, magari dopo qualche anno si pente di essersi tatuata e magari cerca anche un modo di cancellare i vari simboli che ha voluto segnare sul suo corpo. Ma cosa ne penserà il bel Cerioli? Se ne sarà pentito anche lui oppure no? Beh a rispondere a questo interrogativo ci ha pensato proprio lui con un post su Instagram che non lascia dubbi. Andrea Cerioli è uno degli ex protagonisti del Grande Fratello e di Uomini e Donne sicuramente più amati, specialmente dal pubblico femminile. La sua bellezza, infatti, non lascia nessuno indifferente, anzi. Basta guardare i commenti sotto le sue foto per scoprire quanto sia adorato proprio per il suo aspetto fisico. Non a caso, tante ragazze sognano proprio di stare al posto della sua fidanzata, Arianna Cirrincione.

Andrea Cerioli rivela ai suoi followers: “I tatuaggi hanno fatto male ma…”

Con un post sul suo profilo Instagram, Andrea Cerioli ha parlato ai suoi tantissimi followers dei suoi tatuaggi. L’ex tronista ha ribadito che sono veri ed ha rivelato che, si, hanno fatto male. Il dolore che essi provocano può essere sia fisico e sia simbolico. Spesso e volentieri, infatti, dietro ad un tatuaggio può celarsi un significato non proprio leggero. In tanti infatti ne dedicano alcuni proprio a dei momenti dolorosi o a persone che hanno causato loro grandi sofferenze. Non a caso Andrea ha dedicato uno dei suoi tatuaggi proprio alla sua adorata madre, morta nel 2014 dopo una lunga battaglia contro la malattia. Ma Andrea Cerioli, dunque, si sarà pentito dei tatuaggi fatti? Pare proprio di no. Ecco infatti che cosa ha scritto oggi postando una fotografia dove mostra l’enorme tattoo che ha sulla schiena: “Si, Sono veri. Si, Hanno fatto male. No, Non me ne pentirò quando sarò vecchio”.

Andrea Cerioli si pentirà dei tatuaggi? Lui dice di no, ma qualcuno sostiene il contrario

Come appena spiegato, il fidanzato della dolce Arianna Cirrincione non si è pentito e non si pentirà dei tatuaggi fatti. In tante delle sue followers si sono complimentate con lui dicendogli di apprezzarli molto ma come al solito c’è sempre chi deve sostenere il contrario. Tra i commenti sotto la foto si legge qualcuno che dice di non gradire la visione dei tatuaggi sul corpo di Andrea: “Meglio, saresti più bello!”; e c’è chi sostiene che prima o poi se ne pentirà: “Ora dici così, ma tra 20 anni vedrai”.