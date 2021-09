Uomini e Donne gossip, Alessio ha ritrovato l’amore dopo Samantha?

Alessio Ceniccola ha una nuova fidanzata? L’ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe aver ritrovato il sorriso dopo la fine della storia con Samantha Curcio. L’ex tronista aveva scelto proprio lui, infatti, prima dell’estate. All’inizio sembrava che la storia fra i due avesse spiccato il volo, poi c’è stato una improvvisa e brutale frenata. Alessio e Samantha si sono lasciati non in buonissimi rapporti, visto che sono volate frecciate fra di loro sui social. Oggi però Samantha potrebbe essere solo un lontano ricordo per Alessio, qualora gli strani indizi comparsi su Instagram corrispondessero a verità. Per ora infatti sono solo ipotesi e supposizioni.

Oggi, proprio su Instagram, gli hanno domandato se è innamorato della sua nuova ragazza. Lui ha prima risposto un secco e urlato – perché scritto tutto in maiuscolo – “Assolutamente sì!!”, poi però ha fatto intendere che stesse solo scherzando. Alla risposta infatti ha aggiunto: “Il problema è un altro… Quale?”. Solo un modo per confondere le idee? E se a fare la domanda fosse stata proprio la nuova fiamma? Con questa risposta Alessio ha spento il gossip sul nascere, ma poco dopo lo ha riacceso postando una fotografia decisamente strana.

Nello scatto in questione, infatti, ci sono due mani che formano un cuore. Una mano è sua, l’altra è di una ragazza, ma non si vede altro se non la mano di lei. Della ragazza della foto si intravedono solo i capelli, abbastanza lunghi, e un cappello. Ha lo smalto rosso e le piacciono gli anelli, visto che li indossa. Nient’altro.

Naturalmente non è certo che si tratti della nuova fidanzata di Alessio Ceniccola. Potrebbe essere una foto scattata con un’amica, o una parente. Certo è che vedere questa foto delle mani che formano un cuore dopo quella domanda sulla nuova fidanzata ha fatto sorgere qualche dubbio. Chi ha scritto quella domanda, infatti, sembrava abbastanza sicuro di ciò che stava dicendo. Magari qualcuno di Roma lo ha avvistato in giro con una ragazza e ha intuito ci fosse del tenero fra loro. Potrebbe essere una nuova frequentazione, non ancora sbocciata in amore. Oppure solo coincidenze e una foto fatta per gioco con un’amica.