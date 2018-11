Uomini e Donne gossip, acceso scontro tra Cerioli e Ivan: il pubblico si schiera

Uomini e Donne gossip: arriva lo scontro tra Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez, il pubblico contro lo spagnolo

Ormai è chiaro, a Uomini e Donne non è nato un bel rapporto tra Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. I due tronisti sono, infatti, protagonisti di un’accesa discussione in studio. Nel corso della puntata del Trono Classico in onda oggi, il primo trova fuori luogo il comportamento del collega. Scendendo nel dettaglio, durante l’esterna con Barbara, Ivan fa delle dichiarazioni che ad Andrea non piacciono. L’ex tentatore di Valeria Marini rivela di aver conosciuto Cerioli e di aver capito che non gli piace, lo trova anche un po’ insicuro. Andrea non ci sta e in studio si scaglia contro lo spagnolo con rabbia. Secondo il tronista, il suo collega fa la doppia faccia. Nei camerini avrebbe un atteggiamento carino nei suoi confronti, mentre in esterna fa tutt’altro. Dunque, Cerioli non riesce a comprendere il motivo per cui fuori dagli studi Ivan si comporterebbe in un modo e nelle esterne in un altro. “A me le persone così non piacciono. Fuori mi chiedi come sto, mi vedi nei camerini e mi fai i sorrisi e poi parli male di me”, dichiara Andrea furioso.

Ivan tenta di recuperare con Andrea, affermando che in esterna lui parla di fisico e non di carattere. Infatti, lo spagnolo dichiara di aver parlato molto bene di Cerioli. Ma quest’ultimo non si convince e continua a restare nella sua posizione. Nel frattempo, il pubblico da casa assiste a quanto accade in studio e sembra schierarsi completamente da una parte. La maggior parte dei telespettatori non vedono di buon occhio il comportamento di Ivan e appoggiano completamente Cerioli. Questa scelta da parte del pubblico non è proprio inaspettata. Sappiamo bene quanto Andrea sia amato dai fan del programma, che attendevano con ansia di rivederlo di nuovo nel ruolo di tronista.

Uomini e Donne: Ivan Gonzalez finisce nel mirino del pubblico

Ivan sembra essere finito nel mirino del pubblico. Sui social, sono molti i telespettatori che commentano negativamente il suo atteggiamento nei confronti del Cerioli. Ma non è tutto, in quanto lo spagnolo non è ben visto anche per altri motivi. La sua simpatia è ben apprezzata da molti fan, ma in tanti sanno che nel suo passato c’è un’esperienza, nella versione spagnola del programma, finita male. Infatti, in Spagna, secondo quanto è stato raccontato, Ivan avrebbe preso in giro la redazione. Nonostante ciò, lo spagnolo vanta comunque un bel gruppo di fan che lo sostiene.