Uomini e Donne Giulio, doccia fredda prima della scelta: Maria vuole vederci chiaro

Giulio Raselli prima della scelta a Uomini e Donne: è ancora guerra con Giovanna Abate

“Ho fatto tutto di pancia, non ho mai ascoltato la ragione. Mi bastava questo, dare, senza vedere che stavo ricevendo veramente poco”, queste alcune delle parole di Giovanna Abate a Daniela Ranaldi dopo una sua osservazione su Giulio Raselli a Uomini e Donne. L’opinionista le ha fatto notare che avrebbe dovuto abbandonare il programma di Canale 5 da un bel po’ e lei, una corteggiatrice che abbiamo conosciuto in molte delle sue sfaccettature caratteriali in trasmissione, ha vuotato il sacco: forse è Giulio che non fa per lui. E non intende accontentarsi e cambiare sé stessa evitando litigi e discussioni quando qualcosa non va.

Uomini e Donne, doccia fredda per Giulio: Maria De Filippi parla a Giovanna

A cercare di farla ragionare è stata Maria De Filippi che già sapeva tra l’altro che Giulio con Giulia aveva fatto una bellissima esterna: “Se passi tutto il tempo a discutere e litigare – queste le parole della conduttrice prima di mandare in onda l’esterna con la rivale – è difficile… È come se tu cercassi un punto di rottura quando le cose ti van bene… di strappare piuttosto che provare… Va benissimo! L’unica cosa è strappa se effettivamente lo pensi; se tu stabilisci che lo pensi e che non senti più niente allora strappa. Quando lui ti viene a trovare trova un muro”. Giustissimo quello che ha detto la De Filippi, soprattutto dopo puntate e puntate in cui Giovanna e Giulio non hanno fatto altro che litigare. Anche nell’ultima esterna lui si è presentato per fare pace ma lei non ha voluto sentire ragioni: è scoppiata l’ennesima lite che ovviamente ha nociuto al rapporto. Peggio è successo quando Giovanna ha visto l’esterna con Giulia.

Giovanna è convinta: Giulio non è l’uomo adatto a lei, pensieri pericolosi prima della scelta

Sembra infatti che la Abate sia convinta che tra Giulio e Giulia ci sia qualcosa di importante, o meglio qualcosa di più forte rispetto a ciò che invece hanno creato loro due. Il discorso si è fatto serio a un certo punto, e non si tratta del solito allarme: Giovanna crede che Giulio riesca a gestire le insicurezze di Giulia perché è in grado di vederle mentre con lei non intuendole non riesce neanche a farlo. Non si tratta di un bel pensiero, diciamocelo: dopo mesi e mesi di frequentazione un rapporto non può fermarsi per questi motivi. Ed era più che ovvio che alla fine la Abate decidesse di andarsene; cosa che non ha fatto perché è stata fermata da tutti, anche da Gianni Sperti che le ha consigliato di restare fino alla fine e di dirgli “no” nel caso. “Sei un po’ sottona – le ha detto Maria De Filippi bonariamente –! Non c’è nulla di male, può essere una cosa bella!”. La conduttrice ha ragione ma, se già nella vita esserlo non è proprio il massimo,non immaginiamo come debba trovarsi un “sottone” in quel contesto. Dite che se Giovanna fosse la scelta di Giulio sarà un “no” davvero?