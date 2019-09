Uomini e Donne Giulio Raselli: Sabrina e Nicola, stoccata dopo Temptation

Uomini e Donne, Giulio Raselli tronista: le parole di Sabrina e Nicola dopo Temptation Island

Il programma radiofonica Non Succederà Più di Giada Di Miceli è tornato a parlare dell’ultima edizione di Temptation Island. Questo pomeriggio a raccontare come sono cambiate le cose dopo la partecipazione alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia c’è stata Sabrina. La donna si è collegata telefonicamente con Radio Radio ed è proprio alla presentatrice che ha raccontato alcuni retroscena del post-Temptation. Nelle ultime settimane, la fidanzata di Nicola è finita al centro dell’attenzione a causa di una sua presunta gravidanza. Oggi, la diretta interessata ha categoricamente smentito il gossip.

Sabrina e Nicola oggi sono felici e le cose tra loro vanno meglio di come andavano prima dell’avventura vissuta all’interno del villaggio di Temptation. Tra le tante cose rivelate, lei ha lasciato tutti a bocca aperta con una particolare affermazione. “Se potessi tornare indietro non porterei proprio più Nicola in un contesto del genere. Non è semplice, non è proprio una passeggiata.” In ogni caso, ciò che è accaduto con il tentatore Giulio è acqua passata. Proprio nei confronti di Raselli, la donna ha avuto delle parole molto particolari. Sabrina ha dichiarato di aver intuito già durante il programma e di essere fermamente sicura che il ragazzo sarebbe andato sul trono di Uomini e Donne. “Io sapevo benissimo che lui in quel momento stava recitando. A me non interessava. In quel percorso ero io a dover capirmi.”

Sabrina e Nicola dopo Temptation: frecciatine a Giulio a Uomini e Donne

Alla fine della chiacchierata, anche Nicola ha voluto salutare gli ascoltatori e dire la sua sul percorso fatto a Temptation Island. Il giovane ha ribadito che le cose, dopo un primo periodo di fuoco, vanno bene. Sul suo ex ‘rivale’ Giulio Raselli, il fidanzato di Sabrina è stato piuttosto chiaro e anche un po’ ironico. “Apparteniamo a due mondi diversi. Siamo molto diversi. Sono anche molto più bello. Mi reputo più bello.”