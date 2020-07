Uomini e Donne, Giulio Raselli dice la sua sul caos De Lellis: “Fa sorridere”

Da qualche ora è esploso il caso De Lellis: Giulia è stata infatti accusata di truffa dall’associazione orafi di Valenza. Tutto è partito quando l’influencer ha mostrato su Instagram dei braccialetti di una gioielleria di Milano spiegando che il ricavato della vendita sarebbe stato devoluto agli orafi valenzani. La presidente del consorzio ha spiegato su Facebook di non essere a conoscenza di un’iniziativa simile e si è informata contattando la gioielleria in questione. Questi si sono difesi sostenendo che la responsabilità sarebbe di Giulia, che avrebbe letto male la direttiva sulla sponsorizzazione. Giulia al momento non è ancora intervenuta, ma lo ha fatto invece Giulio Raselli che può di certo dire la sua in quanto lui è proprio di Valenza e ha una gioielleria con i suoi genitori.

Giulia De Lellis accusata di truffa, interviene Giulio Raselli: cosa pensa delle accuse

Giulio ha risposto alla domanda di un fan che gli ha proprio chiesto cosa pensa dell’accusa di truffa a Giulia De Lellis. L’ex tronista ha quindi colto la palla al balzo per esprimersi sulla questione. Ha raccontato di aver letto qualche articolo in merito alla vicenda e pare si sia fatto un’idea ben precisa. Ecco cosa pensa dell’accusa mossa a Giulia: “La sensazione è che la De Lellis sia fuori da questa cosa. Cioè che lo abbia fatto per bontà sua e non per prenderci qualcosa. Anche perché non penso che ne abbia necessità. Quindi dire che la De Lellis abbia truffato fa un po’ sorridere”. Pare di capire quindi che Giulio non trovi giusto coinvolgere e puntare il dito verso la De Lellis in questo caso. Secondo lui, infatti, la responsabilità non sarebbe della influencer che ha solo accettato di dare spazio e voce a un’iniziativa che credeva benefica. Così almeno le sarebbe stata presentata, visto che poi su Instagram ne ha parlato in questi termini.

Uomini e Donne, polemica sul caso Giulia De Lellis: arriverà la sua versione dei fatti?

Qualcuno potrà obiettare dicendo che Giulia avrebbe dovuto informarsi meglio prima di parlarne ai suoi milioni di follower, ed è anche giusto. Intanto la testimonianza di Giulio Raselli potrebbe essere spunto di riflessione per chi in queste ore era subito pronto a puntare il dito contro Giulia De Lellis senza ascoltare la sua versione dei fatti. Raselli infatti insieme alla sua famiglia potrebbe schierarsi dalla parte lesa, ma pare non ne abbia l’intenzione. Arriverà la versione di Giulia? Seguiremo la vicenda nei prossimi giorni e soprattutto scopriremo se gli orafi valenzani denunceranno davvero Giulia oppure cambieranno idea.