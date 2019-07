Uomini e Donne Giulio: “Così non si perde mai”, confessione su persona speciale

Giulio Raselli, dopo Uomini e Donne e Temptation Island tanti apprezzamenti

Giulio Raselli è sempre più amato dopo l’esperienza a Temptation Island e non si può dire che sia venuto fuori male dal suo percorso a Uomini e Donne, non tanto perché Giulia Cavaglià gli ha preferito Manuel Galiano, e si sa che certe non scelte sono più supportate delle scelte stesse, quanto perché ha dimostrato di volersi aprire completamente alla tronista dando tutto sé stesso in un programma in cui non tutti si comportano così. Proprio nelle ultime ore l’ex tentatore di Temptation Island ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram parlando della sua esperienza su Canale 5 e delle persone che per lui sono state un punto di riferimento in quei mesi. Noi ovviamente non potevamo che condividere con voi le sue risposte: veniamo subito al dunque.

Uomini e Donne, cos’ha imparato Giulio dall’esperienza e con chi ha legato di più

“Cos’hai imparato – questa una delle domande più interessanti dei follower – dall’esperienza a Uomini e Donne?”. “Dare sempre tutto – bella la risposta di Giulio –, così facendo non si perde mai”. In effetti è stato proprio questo che abbiamo apprezzato di Raselli, cioè la sua capacità di lasciarsi andare senza rinfacciare nulla a una tronista che era visibilmente interessata anche e soprattutto a Galiano; Giulio ha messo davvero tutto sé stesso in quest’esperienza, nonostante un esordio non proprio dei migliori, e siamo sicuri che darà il massimo anche quando diventerà tronista (sì perché siamo convinti che sarà lui uno dei prossimi a sedere su quell’ambita sedia rossa). Con chi ha legato di più? Forse qualcuno di voi lo sa già: con Fabrizio Baldassarre, corteggiatore di Angela Nasti che purtroppo non è arrivato fino alla fine e che sarebbe stato bello conoscere meglio.

Giulio, dopo Uomini e Donne “un bel periodo della mia vita”

Oggi Giulio si dice felice nonostante tutto e sembra proiettato verso il futuro con grande determinazione: a chi gli ha chiesto come stesse ha risposto dicendo “Bene, grazie. Nonostante le varie difficoltà che la vita ti pone, devo dire che è un bel periodo della mia vita. Grazie per questa domanda. Vale molto”. Non possiamo che augurargli il meglio e che trovi una donna che gli faccia battere nuovamente il cuore dopo la batosta ricevuta alla fine del trono della Cavaglià.