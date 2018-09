Uomini e Donne, Giuliana De Sio parla della sua precedente relazione con l’ex corteggiatore Mario De Felice: “Preferisco stendere un velo pietoso”

Sentire il nome di Giuliana De Sio accostato a quello di Uomini e Donne può sembrare, ad alcuni, al quanto insolito. I più distratti, infatti, non si ricorderanno nemmeno del gossip che in passato ha coinvolto l’attrice con un volto noto del programma di Maria De Filippi. La De Sio, nello specifico (e lo ricordiamo per i più distratti), ha avuto per un certo periodo della sua vita una relazione con Mario De Felice, un ex corteggiatore che ha partecipato a Uomini e Donne ed è stato uno dei protagonisti principali durante il trono di Ramona Amodeo. Della sua storia con Mario, già in passato, Giuliana De Sio non aveva parlato bene e, proprio nell’ultimo numero del settimanale Oggi, il suo pensiero a tal proposito l’attrice è tornata a ribadirlo.

La storia con Mario De Felice? “Preferisco stendere un velo pietoso. Non ce la faccio a usare nemmeno una parola per definire quella specie di relazione”. Sull’ex corteggiatore e sul legame che in passato l’ha unita a lui, poi, l’attrice ha ribadito: “È stato un esperimento dettato da un momento di solitudine sentimentale”. Al momento la De Sio è legata ad un uomo che, come Mario, è più piccolo di lei ma, ad onor del vero, sulla nuova fiamma l’attrice ha espresso solo pareri positivi. “È simpaticissimo, mi fa morire dal ridere” ha infatti dichiarato “È un compagnone, un ragazzone espansivo che ti abbraccia e ti riempie di pacche”.

Uomini e Donne: la nuova vita di Ramona Amodeo dopo Uomini e Donne

Il capitolo Mario De Felice è stato chiuso da tempo ormai anche da Ramona Amodeo. L’ex tronista, infatti, è oggi sposata ad un altro uomo dal quale, tra l’altro, ha avuto una bambina bellissima.