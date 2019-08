Uomini e Donne, Giulia Salemi nuova tronista? Parla Fariba

Uomini e Donne, Giulia Salemi sarà davvero la nuova tronista: cosa ha detto la madre Fariba

Da giorni non si fa che parlare d’altro: Giulia Salemi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne! O almeno così ha sussurrato il settimanale Chi, che ha rivelato che l’italo-persiana ha chiesto aiuto a Maria De Filippi per cercare il grande amore dopo la delusione avuta con Francesco Monte, conosciuto al Grande Fratello Vip. L’indiscrezione ha fatto il giro del web: c’è chi ha approvato e c’è chi ha invece storto il naso. Per il momento Giulia ha preferito restare in silenzio mentre ha detto la sua la madre Fariba Tehrani, sempre vicina alla figlia, fin dai tempi della partecipazione a Pechino Express nel 2015.

Cosa ha detto Fariba sulla partecipazione di Giulia a Uomini e Donne

Giulia Salemi sarà davvero la nuova tronista di Uomini e Donne? “Ma anche NO! Lei è fatta per fare la presentatrice!”, ha dichiarato Fariba Tehrani in un commento su Instagram, come riporta il Vicolo delle News. Quindi l’opinionista di Barbara d’Urso ha seccamente smentito un ipotetico coinvolgimento della figlia nel dating show di Canale 5. A quanto pare Giulia preferisce trovare l’amore fuori dal contesto televisivo dopo aver sofferto tanto per Francesco Monte, oggi già impegnato in una nuova relazione con la modella Isabella.

Il grande sogno di Giulia Salemi: fare la presentatrice televisiva

Fin dalla sua partecipazione a Miss Italia 2014 non ha mai nascosto il suo grande sogno, quello di diventare una presentatrice televisiva. Un sogno che sta cercando di realizzare con passione, tenacia e tanta determinazione.