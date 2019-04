Uomini e Donne, Giulia e Giulio dopo la lite: l’ultima decisione di lui

Uomini e Donne, Giulia Cavaglia: Giulio Raselli non va via e prende una decisione

Giulia si è dimostrata molto interessata a conoscere Giulio sin dal primo momento. Nonostante ciò, la tronista di Uomini e Donne non è ancora convinta al cento per cento. A quanto pare, l’atteggiamento di Raselli non la fa stare tranquilla. Le mancate reazioni di fronte alle esterne con gli altri e i continui silenzi sembrano disturbare, non poco, la bellissima Cavaglia. Il diretto interessato ha però dichiarato più e più volte di essere fatto così e che il suo comportamento non sta ad indicare per forza una mancanza di interesse. Dopo le ultimissime liti tra di loro, il ragazzo ha rilasciato un’intervista al magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, svelando finalmente tutto quello che prova e pensa nei confronti della torinese.

Giulio Raselli ha parlato di un fortissimo interesse nei confronti di Giulia e di non volersi ritirare assolutamente. Nonostante le discussioni e le incomprensioni dell’ultimo periodo, il ragazzo è convinto di ciò che ha provato in esterna con la Cavaglia e per questo motivo vuole portare avanti la loro conoscenza. Tra tutti i momenti trascorsi insieme fino ad ora, lui porta con sé la prima e la seconda esterna. Secondo quanto svelato da Raselli, quelle due uscite sono state molto speciali e lui ha rivisto i suoi occhi in quelli della tronista. Ad oggi, a quanto pare, nonostante tutto il corteggiatore continua a non vedere in Manuel un valido rivale. Giulio è convinto che le esterne tra loro siano piatte e senza alcun tipo di crescendo.

Giulia Cavaglia a Uomini e Donne: il corteggiatore Giulio si svela

Giulio pare sia convinto al cento per cento di ciò che ha provato insieme a Giulia nel corso delle loro prime uscite e per questo non vuole arrendersi. “Ho capito che in questo contesto, per arrivare a Giulia, è importante aprirsi e farsi capire. Cerco un confronto, un dialogo. Non mi nasconderò dietro i silenzi. Se dovessi arrendermi alla prima difficoltà non sarei me stesso.”