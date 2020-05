Uomini e Donne, Giulia D’Urso sul trono di Giovanna: “Preferisco evitare”

Giovanna Abate a Uomini e Donne, cosa ne pensa l’ex rivale Giulia D’Urso? La curiosità dei fan

Giulia D’Urso sta seguendo il trono di Giovanna Abate. Le due ex rivali a Uomini e Donne hanno sotterrato l’ascia di guerra adesso che non sono più in lotta per conquistare il cuore del bel Giulio Raselli. Il tronista ha fatto la sua scelta qualche mese fa ed è ricaduta su Giulia. I due adesso convivono a Valenza, in Piemonte e città di Raselli. Giovanna invece ha iniziato subito un percorso diverso a Uomini e Donne, accettando il trono. La coppia è stata ospite in una delle puntate registrate prima dell’emergenza Coronavirus e il clima non era dei migliori, ma di sicuro oggi anche Giovanna non ha più nulla contro Giulia. Quest’ultima però ha spesso evitato di parlare del trono di Giovanna e i fan lo hanno notato, per questo le hanno domandato insistentemente di dire la sua.

Uomini e Donne, Giulia D’Urso spiega perché non parla del trono di Giovanna

All’ennesima domanda in cui le è stato chiesto cosa pensa del percorso di Giovanna, Giulia ha deciso di spiegare perché spesso evita di rispondere a questo genere di domande. Le parole della fidanzata di Giulio sono state queste: “Non è che non rispondo per cattiveria o per chissà quale motivo. Semplicemente evito l’argomento perché nonostante io stia seguendo il trono e non abbia nulla contro Giovanna, ogni volta che esprimo un parere o che mi espongo in qualche modo, sia che il mio parere sia negativo o positivo, c’è sempre qualcuno che fraintende o qualcuno che percepisce male”. Insomma, ha fatto una vera e propria scelta per evitare di essere attaccata magari senza motivo solo perché le sue parole potrebbero essere fraintese.

Giulia D’Urso sul trono di Giovanna: “Preferisco evitare”

E infatti Giulia ha poi aggiunto: “Se dico qualcosa di carino sono finta e sono falsa. Se dico qualcosa di brutto sono invidiosa, sono cattiva. Come la faccio la sbaglio, quindi preferisco evitare e parlare di altro”. I fan dovranno accontentarsi di sapere che Giulia sta seguendo il trono di Giovanna.