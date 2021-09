Uomini e Donne Giorgio: “Non torno per Isabella” e attacca il programma

Ha fatto parecchio rumore il presunto ritorno di Giorgio Manetti a Uomini e Donne. L’ex Cavaliere ha infatti annunciato l’addio alla sua ultima fidanzata, la signora Caterina con la quale conviveva a Firenze, non nascondendo un certo interesse per Isabella Ricci, la Dama che sta movimentando le ultime puntate del dating show di Canale 5. Una protagonista indiscussa tanto che qualcuno ha già definito Isabella la nuova erede di Gemma Galgani, ex storica di Giorgio.

In una nuova intervista rilasciata al settimanale Mio Giorgio Manetti ha chiarito la situazione: nel suo futuro non c’è alcun rientro alla corte di Maria De Filippi. Il Gabbiano ha ammesso di ammirare molto Isabella, che trova una donna affascinante, dolce e intraprendente, ma il suo cuore appartiene già ad un’altra. Dopo la fine con Caterina, avvenuta ad aprile 2021, Manetti ha una nuova compagna dallo scorso agosto.

Tutto è nato come un amore estivo, come ha precisato Giorgio Manetti, ma col tempo si appresta a trasformarsi in qualcosa di più. Un legame che potrebbe diventare più profondo e più serio. Al momento, però, il 65enne ha preferito non rivelare l’identità della fortunata. Quel che è certo è che Giorgio non ha alcuna intenzione di tornare a Uomini e Donne, che ha addirittura attaccato senza mezzi termini:

“Quello per me è un periodo finito. Mi sembra che sia cambiato un po’ tutto, non è più eccitante come prima e di amore ormai si parla raramente. Più che altro si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”

Giorgio Manetti contro Gemma Galgani

Dunque, secondo Giorgio Manetti ormai Uomini e Donne è più uno show per far parlare di sé con litigi e confronti più che un posto dove cercare il grande amore e una relazione stabile e duratura. Non a caso più volte l’attore e imprenditore ha puntato il dito contro Gemma Galgani, ormai da oltre dieci anni presenza fissa della trasmissione.

Giorgio ha avuto qualcosa da ridire pure sui recenti ritocchi estetici della sua ex compagna. Eccessi che Manetti trova del tutto ridicoli e fuori luogo, realizzati solo ed esclusivamente per far parlare di sé. Un pensiero che condivide con l’amica Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, con la quale Giorgio è sempre rimasto in contatto nonostante l’addio al piccolo schermo.