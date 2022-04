Uomini e Donne, Giorgio Manetti in forma a 66 anni: “Ho cambiato la dieta”

Giorgio Manetti, ex star di Uomini e Donne, ha messo a tacere le malelingue. L’ex Cavaliere del dating show di Maria De Filippi ha fatto chiarezza su delle insinuazioni mosse dalla sua ex più famosa, Gemma Galgani. In un’intervista, infatti, la Dama di Torino ha insinuato che il suo ex fidanzato sia ricorso al bisturi proprio come lei, che più volte ha ceduto al fascino della chirurgia estetica e appare molto diversa dai suoi esordi sul piccolo schermo.

Al settimanale Nuovo Tv Giorgio Manetti ha ribadito di essere un uomo molto fortunato perché la sua è una bellezza naturale. Nessuna operazione chirurgica per il 66enne, che si mantiene in forma con una sana alimentazione e la giusta dose di sport. Nello specifico il Gabbiano ha svelato di aver cambiato dieta da qualche tempo.

Giorgio Manetti ha ammesso di iniziare la giornata sempre con una buona colazione. Accompagna un tazza di tè o una tisana con tanta frutta, che continua poi a consumare nell’arco della giornata. Almeno sette-otto arance, due mele e una banana.

Cosa mangia ogni giorno Giorgio Manetti

L’ex protagonista di Uomini e Donne ha tolto dalla sua alimentazione quotidiana la pasta, i salumi, i formaggi e i dolci. In più George fa giornalmente una passeggiata di almeno un’ora e mezzo: a detta di Manetti un vero e proprio toccasana per il sistema cardiocircolatorio. Con una decina di chilometri al giorno si bruciano circa 500 calorie.

Giorgio Manetti ha inoltre spifferato altri suoi segreti di bellezza: non ha mai usato il dopobarba e fa a meno di creme idratanti. Saltuariamente usa degli idratanti per mani e gambe quando la pelle è più secca del solito. Manetti si è poi detto molto fortunato perché sicuramente può contare su un Dna particolare.

Il toscano ha fatto sapere che la madre – che oggi ha 89 anni – ha molte meno rughe di tante sessantenni. Giorgio ha chiarito di essere favorevole alla chirurgia estetica ma di non averne mai fatto uso perché non ne ha mai avuto bisogno.