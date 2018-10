Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Anna Tedesco insieme: l’avvistamento

Uomini e Donne Trono Over: Giorgio e Anna stanno insieme? L’avvistamento

Nel corso della passata edizione del Trono Over di Uomini e Donne si è parlato molto di loro. Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono forse gli ex protagonisti più discussi della trasmissione di Maria De Filippi. Il primo ha inaspettatamente lasciato il programma dopo aver vissuto l’ultimissimo periodo in studio tra polemiche, discussioni e tensione alle stelle. La seconda ha abbandonato dopo una burrascosa lite con Gianni Sperti e alcune dame e cavalieri del parterre. Oggi, si torna a parlare di loro a causa di un curiosissimo avvistamento reso noto dal blog News UeD. Il gabbiano e la bella bionda sono stati beccati insieme per le vie di Firenze. Niente di strano, se solo non fosse che i due sono sempre stati accusati di nascondere alla redazione una qualche relazione segreta tra di loro.

Durante gli ultimi mesi della scorsa stagione televisiva, Giorgio e Anna sono finiti spesso sotto accusa a causa della loro speciale amicizia. I due sono sempre stati uniti da un bellissimo rapporto che, però, ultimamente aveva iniziato a far storcere il naso a chi arrivava in studio per provare a conoscere uno dei due. In molti sono addirittura arrivati a pensare che la Tedesco potesse essersi innamorata di Manetti. I diretti interessati hanno sempre smentito il tutto, definendo ogni rumors come semplice voce di corridoio. Nonostante ormai non facciamo più parte del Trono Over, è inevitabile tornare a parlare di loro dopo l’ultimissimo avvistamento.

Trono Over, Giorgio e Anna dopo Uomini e Donne: amore o amicizia?

Cosa ci facevano insieme a Firenze Manetti e la Tedesco?! Dopo Uomini e Donne, non dovendo dare più spiegazioni a nessuno, i due hanno forse deciso di restare amici e incontrarsi alla luce del giorno?! O forse, stanno provando a frequentarsi per una relazione un po’ più seria. Si attendono novità.