Uomini e Donne: in che rapporti sono Giorgio Manetti e Anna Tedesco? Dopo le polemiche in TV lei parla del sentimento che oggi li lega

Giorgio Manetti e Anna Tedesco sono sicuramente stati tra i protagonisti indiscussi dell’edizione appena passata del Trono Over di Uomini e Donne. La polemica sollevata da Gianni Sperti sulla loro presunta relazione, infatti, ha acceso i riflettori sulla coppia. I diretti interessati, però, hanno sempre ribadito che di non stare insieme e di non aver nessun interesse a fidanzarsi. La questione, comunque, si è trascinata per così tante puntate che, alla fine, Anna ha deciso di lasciare Uomini e Donne perché stremata dalla cosa. Questo tuttavia non aveva cambiato cambiato nulla. Lei e Giorgio Manetti infatti, come confermato da quest’ultimo durante una puntata, hanno continuato a frequentarsi. Quando però il cavaliere ha dichiarato di voler lasciare anche lui il date show di Maria De Filippi molti sono stati quelli che si sono chiesti se la sua decisione avesse a che fare con la voglia di frequentare Anna fuori (e non come semplice amica ovviamente).

A smentire ogni coinvolgimento sentimentale con Giorgio Manetti, però, c’ha pensato ancora una volta proprio la Tedesco in persona. Ad un utente che su Instagram infatti le ha chiesto se fosse ancora in contatto con il cavaliere lei, per evitare fraintendimenti, ha subito risposto: “Certo, gli amici si sentono altrimenti che amicizia è?”. Tra Anna e Giorgio dunque, stando alle ultime dichiarazioni di lei, la scintilla non è mai scoppiata nemmeno lontano dagli studi di Cinecittà.

Uomini e Donne: Gemma Galgani dal Trono Over a Temptation Island

Questa sera a Temptation Island prenderà parte un’ospite d’eccezione. Come molti probabilmente già sanno, infatti, Gemma Galgani arriverà al villaggio delle ragazze per consolare la sua amica Ida (conosciuta appunto a Uomini e Donne). Riuscirà la dama del Trono Over a farle dimenticare i problemi con Riccardo? Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.