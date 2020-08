Uomini e Donne, Giorgia Lucini incinta del secondo figlio: “Cuore esploso”

Si allarga ancora la famiglia di Uomini e Donne, seppure non si tratti di una coppia nata negli studi ma di un’ex tronista. Giorgia Lucini è incinta del secondo figlio e lo ha annunciato su Instagram poco fa. Un bellissimo video in cui c’è anche Riccardo, il primogenito, sta emozionando i tantissimi fan che sono accorsi per farle gli auguri. Deve essere ancora nei primi mesi di gravidanza, forse è in attesa di tre mesi o poco più dato che tante future mamme preferiscono aspettare i fatidici tre mesi prima di annunciarlo. Solo un’ipotesi per il momento, ma siamo certi che Giorgia racconterà nei minimi particolari la sua seconda gravidanza nei prossimi giorni. L’ex tronista infatti ama condividere con le tante ragazze che la seguono la sua vita da mamma, per cui non mancherà di raccontare anche tutto sul secondo figlio. Quando lo vorrà.

Annunciandolo su Instagram Giorgia ha già raccontato qualcosina. Per esempio ha scritto di avere scoperto di essere incinta del secondo figlio alle quattro e mezza di mattina. “Quando ho letto incinta il mio cuore è esploso”, ha scritto. Poi si è riferita anche al primogenito Riccardo e ha detto che non vede l’ora di vederli giocare insieme, di vederli sorridere e anche bisticciare per poi fare pace. Giorgia crede tanto nel forte legame che si crea tra fratelli ed è felice di poter fare questo dono ai suoi due piccoli. Ed è anche sicura del fatto che Riccardo sarà il fratellino maggiore migliore al mondo! Insomma, sono attimi di vera felicità che ha deciso di condividere con i fan.

Giorgia ha poi rivolto qualche parola al figlio che verrà, scrivendo che Riccardo gli, o le, insegnerà a giocare con scope, mocio ed elettrodomestici; pare preferisca queste alle macchinine o alle bambole. E poi ovviamente ha scritto che tutti non vedono l’ora di conoscerlo. Nel video il pancino di Giorgia è appena pronunciato, scopriremo tra qualche settimana se arriverà un altro maschietto oppure se la famiglia si allargherà con una principessa. E soprattutto sapremo quando Giorgia partorirà il secondo figlio.