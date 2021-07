Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi presenta la nuova fidanzata Arianna

Nuovo amore per Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne. Da tempo si parlava di una nuova relazione per l’insegnante di sci: oggi l’ex corteggiatore del programma di Canale 5 è uscito ufficialmente allo scoperto. Il bel 24enne ha postato su Instagram due foto (che potete ammirare più in basso) della nuova fidanzata. Lei si chiama Arianna e lavora come parrucchiera. Nel tempo libero si dà da fare pure come modella.

Giordano Mazzocchi e Arianna hanno di recente trascorso un romantico weekend al mare e hanno deciso di ufficializzare il loro legame. Gli scatti della nuova coppia hanno subito fatto il pieno di like e commenti positivi anche se qualcuno continua a tirare in ballo Nilufar Addati, l’ex fidanzata con la quale Giordano ha condiviso prima l’esperienza a Uomini e Donne poi a Temptation Island Vip.

Secondo i beninformati la liaison tra Giordano Mazzocchi e Arianna prosegue già da qualche settimana, più precisamente dall’inizio dell’estate. Una liaison importante, tanto che l’ex protagonista di Uomini e Donne ha scelto di renderla pubblica. Dopo la rottura con Nilufar Addati Giordano non aveva ufficializzato alcun rapporto nonostante i gossip sul suo conto.

La separazione tra Nilufar e Giordano di Uomini e Donne non è “fresca”. Dopo svariati tira e molla e una storia alquanto tormentata, la coppia è ufficialmente scoppiata nel 2019. Da allora nessuno dei due si è mai mostrato in compagnia di altre persone. Mazzocchi ha voluto fare uno strappo alla regola per Arianna, senza ombra di dubbio una persona molto importante per lo sportivo.

Che fine ha fatto Nilufar di Uomini e Donne

Mentre Giordano Mazzocchi è tornato alla vita di tutti i giorni e si è innamorato di nuovo, Nilufar Addati ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. L’ex tronista di Uomini e Donne non ha mai nascosto il suo sogno di diventare giornalista e conduttrice e qualche mese fa ha debuttato alla conduzione di un programma tv.

Lo scorso aprile Nilufa Addati ha condotto su Gambero Rosso HD il programma L’arte in cucina, il nuovo format televisivo che esplora le connessioni fra il mondo della cucina e quello dell’arte.

Il rapporto oggi tra Nilufar e Giordano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno mantenuto un ottimo rapporto. Hanno continuato a lavorare con la stessa agenzia in seguito alla loro rottura e hanno scelto di restare amici.