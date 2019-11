Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi fidanzato? Lui interviene e parla di Nilufar

Uomini e Donne gossip, Giordano Mazzocchi è fidanzato? Lui interviene dopo le voci sul flirt con Alessia Prete

Giordano Mazzocchi è fidanzato oggi? Sono stati attribuiti numerosi flirt all’ex corteggiatore di Uomini e Donne, tutti gossip a cui lui non ha mai risposto. Fino a oggi. Finalmente Giordano ha deciso di mettere un punto a tutte le voci sul suo conto, e lo ha fatto in modo un po’ particolare. In questi giorni sta circolando una voce che vorrebbe Giordano Mazzocchi e Alessia Prete fidanzati, ma sarà vero oppure no? Lei è un’ex concorrente del penultimo Grande Fratello ed è stata spesso al centro del gossip per la sua relazione con Matteo Genitili, nata proprio nella Casa. Giordano invece è uno dei volti più amati del Trono Classico nonché ex fidanzato di Nilufar Addati. Ma veniamo al dunque.

Giordano Mazzocchi fidanzato? Esplode il gossip con Alessia Prete, lui risponde: “Mi faccio una risata”

Giordano in queste ore si è dedicato ai suoi fan rispondendo alle loro domande su Instagram. Tra queste alcune erano sul mondo del gossip, in particolare gli è stato chiesto come mai non interviene mai, né per confermare né per smentire. Giordano ha chiarito la sua posizione: “Perché la maggior parte delle volte sono ca…te, quindi tutto al più posso farmi una risata. Perciò continuerò a parlare con tutte le ragazze che voglio, senza dover confermare o smentire nulla”. Ha usato un “maggior parte delle volte” che potrebbe deviare un po’ il pensiero su alcuni flirt, ma non dovrebbe essere vero quello in corso con Alessia Prete. Non aspettiamoci comunque ulteriori spiegazioni da parte di Giordano, è stato molto chiaro: si fa una risata e va avanti.

Uomini e Donne, Giordano parla di Nilufar: “Sono super felice per lei”

Tra le domande ce n’era una su Nilufar. Tra i due ex fidanzati è rimasto affetto e stima reciproca, frequentano spesso gli stessi luoghi e non si evitano. Giordano è felice dei successi lavorativi dell’ex tronista? Questo gli è stato chiesto, e lui ha risposto così: “Sono super felice, ogni volta che ci incontriamo glielo ribadisco sempre”. Saranno felici i fan dell’ex coppia del rapporto che i due hanno mantenuto dopo la rottura.