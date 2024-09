Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi è fidanzato! Scoppia il caos

Giordano Mazzocchi ha una fidanzata e i fan dovrebbero essere felici per lui. Ma l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spezzato così il cuore a moltissimi fan che ancora oggi speravano in un ritorno di fiamma con Nilufar Addati. Di recente, d’altronde, un gesto dell’ex tronista aveva portato molti a sperare di essere vicini a un annuncio. E, invece, Giordano ha voltato decisamente pagina ormai da tempo, sentendosi oggi sicuro di svelare ai suoi fan la sua nuova fidanzata, com’è giusto che sia.

Molti dei suoi fan, però, non lo accettano e ricordano i momenti che Giordano e Nilufar hanno trascorso insieme. Mazzocchi ha condiviso un post su Instagram da in cui sono presenti una serie di scatti che ritraggono sorridente la sua bellissima fidanzata, con i lunghi capelli neri. Proprio sotto queste foto, i fan stanno creando il caos, dicendosi sconvolti e ormai senza più speranze. Qualcuno scrive che proprio ora aveva deciso di riguardare su Witty.tv le esterne di Nilufar e Giordano insieme. Qualcun altro scrive: “Un colpo al cuore era meglio”.

E ancora: “Tutte le nostre speranze si sono perse”, “Ci ho creduto fino all’ultimo al ritorno”, “Prima o poi doveva succedere”, “No Giordano come hai potuto”. C’è anche chi scrive di non riuscire ad accettare di vedere Giordano di Uomini e Donne con la sua nuova fidanzata. Ma perché i fan sono così delusi e nutrivano tante speranze in un loro ritorno? In tanti speravano in un lieto fine per la coppia che aveva generato qualche polemica.

In particolare Nilufar, la quale aveva deluso la redazione e anche i telespettatori, con il retroscena scottante riguardante la sua relazione con l’ex Stefano. Mazzocchi è rimasto al suo fianco, tenendo stretti a sé i momenti trascorsi insieme alla Addati nel dating show di Maria De Filippi. La loro relazione è andata avanti e ha caratterizzato anche un’edizione di Temptation Island Vip. Ma poi è arrivata la rottura, che ha spezzato i cuori di moltissimi fan.

Oggi questi telespettatori speravano in un ritorno per via di una mossa dell’ex tronista. Proprio questa estate Nilufar ha pubblicato su TikTok un video con cui ha affermato che lei e Giordano hanno formato la coppia migliore di UeD. Mazzocchi ha commentato, dando ragione alla Addati. Questo scambio di battute ha portato i fan a credere che ci fosse anche solo una piccola possibilità per loro. Invece, Giordano oggi è felice e innamorato. E i fan dovrebbero solo essere contenti.