Uomini e Donne, Ginevra Pisani fidanzata? Spunta mano misteriosa (Foto)

Ginevra Pisani ha un nuovo fidanzato? La bella ex corteggiatrice di Uomini e Donne è apparsa su Instagram insieme a una mano alquanto misteriosa. Dopo la fine della sua relazione con Claudio D’Angelo, il tronista che ha corteggiato al Trono Classico, Ginevra si è dedicata alla sua carriera. Archiviata infatti l’esperienza come corteggiatrice, la Pisani è stata scelta tra le quattro nuove professoresse dell’Eredità, il game show di Rai Uno che tiene compagnia a milioni di italiani. Le soddisfazioni insomma non sono mancate e questa opportunità potrebbe poi aprirle altre porte. Con la determinazione e l’impegno tutto è possibile, ma cosa succede invece in campo sentimentale? Ginevra potrebbe essersi fidanzata questa estate, ma è meglio usare il condizionale. Vediamo insieme cosa ha scritto e perché si è acceso il gossip sulla sua vita privata.

Ginevra Pisani ha un nuovo fidanzato? La foto su Instagram accende il gossip

Ginevra sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Puglia, nella parte meridionale della regione. E così dopo aver trascorso qualche giorno a Ostuni, adesso Ginevra si sta godendo le acque cristalline del Salento. Non è da sola, però. Partiamo dal suo post su Instagram di stamattina. Nella foto c’è lei di profilo che cammina in mare tenuta da una mano. E potrebbe essere la mano del suo fidanzato, anche perché nella didascalia ci sono sia dei versi di una canzone sia degli hashtag: “#vieniconme” e “#tu”. Questi indizi lascerebbero pensare a un nuovo fidanzato per Ginevra Pisani, ma sarà davvero così? Come sempre, infatti, fino a quando non c’è conferma è sempre meglio proseguire per ipotesi e specificare che potrebbe non essere come sembra.

Uomini e Donne, nuovo amore per Ginevra Pisani? Dubbi e indizi

Un’altra spiegazione infatti potrebbe includere il fratello di Ginevra. Qualche ora fa tra le stories Ginevra ha postato un breve video insieme al fratello, per cui è possibile che sia sua quella mano misteriosa. D’altronde non vediamo perché il fratello non potrebbe aiutarla nella realizzazione di queste foto romantiche solo per Instagram, magari. Quale sarà la verità? C’è suo fratello nella foto con lei oppure un nuovo fidanzato? Attendiamo ulteriori indizi prima di affermare con certezza che Ginevra ha ritrovato l’amore dopo Claudio…