Uomini e Donne: Gianmarco ha una preferita, Cristina smascherata

Uomini e Donne è una trasmissione che riserva sempre grandi sorprese. Oggi, 09 aprile, abbiamo assistito, nella seconda parte, al trono dei giovani. Parliamo quindi del percorso di Gianmarco Steri. Il giovane ha deciso di lasciare in panchina Cristina ed è uscito con Francesca e con Nadia. Due uscite decisamente differenti. Infatti mentre con Francesca qualcosa è andato storto, con Nadia è scattato il fatidico bacio. Un bacio che, a detta di Gianmarco, è stato il suo preferito.

L’imbarazzo di Nadia lascia intendere un reale interesse nei confronti del tronista romano. Il quale, prima di baciarla durante l’esterna, ha voluto lodare la sua schiettezza e lapidaria sincerità. Dopo il bacio, poi, Steri ha dichiarato che c’è anche una fortissima chimica tra i due. Il che ha fatto innervosire tantissimo Francesca. Quest’ultima infatti ha mostrato grande fastidio per le parola di Gianmarco e, soprattutto, ha distolto lo sguardo mentre il video dell’esterna mostrava il bacio con Nadia. Come ha reagito invece Cristina alla vista del bacio?

L’assurda reazione di Cristina al bacio tra Nadia e Gianmarco

La corteggiatrice, in panchina sugli spalti, è stata ripresa in primo piano mentre andava in onda il bacio tra Gianmarco e Nadia. E cosa ha fatto? Si è messa a canticchiare le parole della canzone che faceva da colonna sonora al bacio. Come se nulla stesse accadendo, insomma. Difficile intuire il fastidio di Cristina. Quest’ultima ha anche voluto commentare l’esterna. “Mi rode tantissimo. Non mi viene da piangere e preferisco canticchiare la canzone per proteggermi. Però non sai cosa ti farei in questo momento…”. Queste le sue parole con tanto di risatina.

La reazione di Cristina lascia davvero l’amaro in bocca a Gianmarco. L’impassibilità con cui affronta il tronista romano lascia tutti perplessi. Non si capisce, infatti, se Cristina sia totalmente falsa o se sia davvero una sua autodifesa. Un modo per proteggersi da una possibile sofferenza d’amore. Certo è che Francesca si è alzata dalla sedia rossa ed è tornata al suo posto sconfortata ed in lacrime. Per questo motivo trapela maggiore sincerità e il pubblico parteggia per lei. Chissà se le reali intenzioni di Cristina saranno quelle di trovare l’amore vero? Lo scopriremo solo seguendo il trono di Gianmarco.