Uomini e Donne, Gianmarco come Francesca? Tronisti a rischio…

Sta diventando quasi una regola matematica a Uomini e Donne. Di cosa parlo? È presto detto! Sembra che i protagonisti del daytime di Maria De Filippi subiscano una sorta di “maledizione”. Chi approda al trono rosso infatti, pur essendo molto amato dal pubblico, pian piano inizia a perdere credibilità e a non ricevere più lo stesso gradimento. Un esempio recente è Francesca Sorrentino. La ragazza aveva partecipato a Temptation Island e aveva riscosso un discreto successo mediatico. Tanto che Maria De Filippi già lo scorso anno le aveva proposto il trono. E poi, cosa è accaduto?

Francesca sin da subito è apparsa fuori fuoco. Nel corso dei mesi la credibilità si sgretolata completamente. La ragazza ha dovuto praticamente abbandonare il trono perché, diciamocelo, non aveva costruito nulla con i suoi corteggiatori. Ma abbiamo altri esempi. Pensate a Michele Longobardi che ha subito il medesimo destino. Ce lo ricordiamo tutti come corteggiatore di Manuela Carriero. Un simpatico sornione che non aveva lasciato il pubblico indifferente. Anzi. Fu lungamente applaudito quando si seppe che era il nuovo tronista. Sappiamo tutti, poi, come è andata a finire.

Gianmarco Steri rischia grosso: quando si è troppo amati è facile cadere

Speriamo dunque che tale temibile sorte non capiti anche al tanto amato Gianmarco Steri. Il tronista romano ha colpito il cuore del pubblico col suo fare riservato e serio. In tanti sperano che si possa ripetere il trono di Martina e che Gianmarco possa farci sognare con una nuova storia d’amore. Per il momento è ancora troppo presto per sapere come andranno le cose. Noi confidiamo nell’onestà di Gianmarco e speriamo di assistere ad un percorso costruttivo.

D’altronde sappiamo già, viste le indiscrezioni trapelate, che Chiara Pompei ha abbandonato il trono. Anche lei, al primo impatto, era piaciuta moltissimo. Sia al pubblico che agli opinionisti. Poi l’inaspettata delusione. Addirittura pare avesse una relazione fissa al di fuori del trono. Chissà come Maria De Filippi avrà commentato queste vicende particolarmente sgradevoli.

Martina De Ioannon: da sfavorita è diventata la più amata

L’unico percorso riuscito è quello di Martina De Ioannon. La giovane romana, al contrario di tutti gli altri, era partita da sfavorita. Aveva, infatti, gran parte degli spettatori contro. Oggi è molto seguita ed amata. È riuscita a riscattarsi dopo l’esperienza a Temptation Island. Chissà quindi che la “maledizione” non funzioni solo con chi parte da favorito? Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi troni…