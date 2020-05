Uomini e Donne, Gemma sfogo Nicola durante Amici Speciali: il video

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, dopo Uomini e Donne lo sfogo su Instagram

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima fase di Uomini e Donne e sicuramente continueranno ad esserlo anche all’inizio della nuova stagione qualora la frequentazione dovesse proseguire durante l’estate (anche se dovesse interrompersi dubitiamo comunque che non se ne parlerà al rientro…). Dopo le ultime puntate Gemma ha pubblicato vari post su Instagram che ci fanno pensare proprio a lei e al modo in cui si rapporta al suo corteggiatore, oltre che al suo rapporto con l’amore in generale.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola: la Galgani guarda Amici Speciali e apprezza Giordana Angi

Tra i tanti post segnaliamo uno dedicato a Giordana Angi che nella puntata di ieri di Amici Speciali ha cantato davvero bene Non, je ne regrette rien, classico che conosciamo tutti e che a Gemma ha ricordato proprio una donna che soffre per amore: “Grazie, Giordana, interpretazione sublime – queste le sue parole su Instagram -, farci arrivare la forza dell’amore di quella famosa artista che tanto ha saputo amare tanto ha saputo dare e tanto ha sofferto per amore! Esibizione sublime! Grazie, Amici, che ridate lo spettacolo a chi ne è orfano, vuoi per passione che per professione! Grazie”. In queste poche righe noi abbiamo ritrovato qualcosa di lei, nel senso che crediamo che Gemma senta molto la canzone interpretata da Giordana, visto che in un modo o nell’altro ha sempre sofferto per le storie che ha vissuto, e anche quella con Nicola le sta dando tanta felicità ma anche tanti problemi fra critiche e accuse.

News Gemma e Nicola, quale futuro? Tante critiche, poche certezze

Non sappiamo come andrà a finire tra Gemma e Nicola: ieri i due hanno discusso animatamente per la prima volta ma non è detto che questo porti a una rottura; anzi lui ci sembra abbastanza fermo sulla volontà di continuare a conoscerla. Staremo a vedere cosa succederà fino a fine giugno, anche se l’impressione che abbiamo è che sentiremo parlare ancora a lungo di questa frequentazione.