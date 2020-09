Uomini e Donne, Gemma rivela su Nicola: “Serate piccanti”, Maria la ferma

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli ancora al centro dell’attenzione a Uomini e Donne. Nella puntata di oggi abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra i due. Una puntata quasi interamente concentrata su Gemma, che si è prima scontrata, pesantemente, con Tina Cipollari (supportata dal pubblico in studio) e poi ha dovuto fare i conti anche con Nicola. Ma in realtà tutto è partito da lei. La Dama infatti ha parlato del giovane 26enne in uno dei suoi soliti sfoghi post puntata, così appena entrato in studio Nicola ha voluto replicare a ciò che ha sentito. I toni si sono subito alzati, Nicola ha dato a Gemma della ridicola e lei gli ha dato del ragazzino, aggiungendo: “Trattami da signora”. Hanno continuato a battibeccare su cosa è successo questa estate, sono ritornati sull’argomento Santorini e Forte dei Marmi fino a quando Gemma ha parlato di serate piccanti…

Uomini e Donne, Gemma spiazza tutti su Nicola e parla di “serate piccanti”: Maria chiede spiegazioni

A un tratto infatti Gemma ha detto che Nicola a Torino avrebbe trascorso “serate piccanti con tanto di documentazione”. Maria De Filippi è subito intervenuta, chiedendo a Gemma di argomentare meglio quanto aveva appena detto perché comunque non sono cose molto carine da dire. E così Gemma ha spiegato: “Io ero qui a Roma, lui ha preso ed è partito per Torino. Poi è uscito con dei suoi amici, con dei ragazzi e una ragazza molto provocante. Avete passato la serata insieme, sui social c’erano i filmini e le foto. Sì, le stories”. Insomma in realtà di piccante non c’è stato nulla, infatti Maria ha subito fatto notare che i festini sono altro e non un’uscita tra amici. Poi ha invitato la sua ospite a moderare i termini perché così facendo fa passare Nicola per quello che non è. Allora Gemma ha iniziato a parlare di “serate allegre” e non più piccanti.

Gemma e Nicola, è scontro a Uomini e Donne: “Sei una grandissima falsa”

Nicola non ha perso le staffe, ma ha comunque avuto qualcosa da dire a Gemma: “L’italiano non è così stupido. Sei una grandissima falsa”. Insomma, la Galgani ha provato a dipingere Nicola come un ragazzo che si è divertito con altre ragazze mentre lei era a Roma. Da questo ne è scaturita un’altra discussione ben più allargata. Due uomini del parterre Over sono infatti intervenuti dicendo di non credere a Nicola quando ha detto che per tre mesi non ha avuto un’altra ragazza. Tina ha difeso il ragazzo a spada tratta, così come Tinì ha fatto notare a Gemma che quando chiude con qualcuno è sempre pronta a gettargli fango addosso.