Uomini e Donne, Gemma e Giorgio tornano insieme? Parla Maria De Filippi

Gemma e Giorgio tornano insieme? Maria De Filippi parla dei due protagonisti di Uomini e Donne

Le vicende legate a Uomini e Donne tengono banco anche in estate. “Gemma e Giorgio tornano insieme?” è, infatti, una delle domande più ricorrenti tra i fan dei due protagonisti del Trono Over. Ora, però, ad intervenire sulla nota love story interrotta ci pensa nientedimeno che Maria De Filippi. Intervistata dal settimanale “In famiglia”, la conduttrice della popolare trasmissione Mediaset ha così commentato il possibile ritorno di fiamma tra il “Gabbiano” e la famosa “Dama” del pomeriggio televisivo tricolore. “Penso proprio che Gemma e Giorgio non torneranno insieme. Gemma fa grandi tentativi, ma Giorgio mi sembra irremovibile“. Poi, la precisazione di “Queen Mary”, che osserva il rapporto tra i due da una posizione privilegiata: “Io penso che lei creda in quello che fa e abbia vissuto la storia nel modo in cui la racconta, e Giorgio non ha mai superato quello che c’è stato tra loro“.

Uomini e Donne, Maria De Filippi approva Gemma Gelgani: “E’ un fenomeno vero. Siamo andati dietro a lei…”

Nell’intervista, oltre a scogliere qualche dubbio rispetto al fatto che Gemma e Giorgio torneranno insieme oppure no Maria De Filippi parla anche della Galgani in quanto nuovo personaggio tv. La conduttrice di Canale5, infatti, definisce la protagonista del trono over di Uomini e donne dicendo di lei che “è un fenomeno vero“. Un fenomeno nato e cresciuto, mediaticamente parlando, anche grazie alla squadra di lavoro della stessa De Filippi. “Io sono una persona che delega quasi tutto e se c’è una cosa che chi lavora con me ha imparato a fare è andare dietro a ciò che fanno i protagonisti. E con Gemma è successo proprio questo, siamo andati dietro a lei, facendole fare quello che voleva“. Questo il commento, per certi versi inaspettato, che arriva dalla popolare presentatrice del Biscione.