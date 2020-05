Uomini e Donne Gemma e Nicola, video anticipazioni: “È finita”

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, a Uomini e Donne la conoscenza continua: la coppia contro tutti

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli non sono in crisi. Quello con Pamela Barretta è stato semplicemente un ballo di cortesia e in quanto a Valentina Autiero lui sembra tutt’altro che interessato. Insomma Sirius, il ventiseienne che abbiamo iniziato a conoscere col format pensato per la quarantena, sta mantenendo i suoi propositi virtuali e non ne sta sbagliando una. Solo strategia? Tutto può essere. Intanto Gemma continua a lamentarsi degli attacchi di Tina Cipollari, e proprio oggi ha confessato a Maria De Filippi che mentre nessuno la vede, ad esempio durante i balli, l’opinionista la provoca e le prospetta un futuro fatto di lacrime proprio a causa di Nicola. Si parlerà di questo anche domani stando alle anticipazioni su Uomini e Donne pubblicate da Witty Tv.

Uomini e Donne, Gemma e Nicola alle giostre: “La nonna porta il nipotino…”

Nicola farà un’esterna con Gemma alle giostre e prima che Maria la mandi in onda si parlerà di ciò che Tina dice da un po’ di tempo alla Galgani quando nessuno la sente; la Cipollari negherà tutto ma da questo punto di vista non ci sembra molto credibile, vista l’ormai nota “simpatia” che nutre per la Dama del Trono Over. Avete letto giostre e non riuscite a credere ai vostri occhi? Vi ricordiamo che Gemma si è già fatta riprendere su un’altalena mentre stava frequentando Marco Firpo, quindi non è proprio una novità. “Più che un’esterna – commenterà a un certo punto la Cipollari – sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre…”.

News Uomini e Donne: “Divento una bestia”, Nicola avverte Tina Cipollari

Tina si innervosirà parecchio anche per altri motivi che però non emergono con chiarezza dal video: “Maria, oggi è finita per lei! Falla entrare!”, queste le sue parole che dipenderanno senz’altro da qualcosa detto da Gemma. Il filmato mostra anche Nicola difendere sua madre – “Non toccatemi la madre perché divento una bestia!” – e di nuovo Tina spiegargli che per come sta illudendo Gemma “questa dopo ‘sto fatto non si sa dove la troveremo”. Puntate movimentatissime insomma, le prossime; qui di seguito l’anteprima: