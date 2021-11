Uomini e Donne, Gemma e Armando sgamati? Tina è fuori di sé

Gemma Galgani e Armando Incarnato a Uomini e Donne hanno fatto un accordo? Questo è ciò di cui sembra essere convinta Tina Cipollari. Nella puntata andata in onda oggi, l’opinionista commenta il fatto che i due si difendano spesso a vicenda. Ogni volta che la dama torinese si ritrova in difficoltà, ecco che il cavaliere napoletano arriva in suo soccorso. Si tratta di coincidenze o effettivamente c’è qualcosa sotto? Era già capitato, diversi anni fa, che ci fossero sospetti del genere sui partecipanti del Trono Over.

Ed ecco che ora torna il dubbio su Gemma e Armando. Oggi la Galgani si trova al centro studio per parlare di ciò che sta accadendo con Costabile. Quest’ultimo decide di interrompere la loro conoscenza, dopo le varie discussioni. A detta del cavaliere, avrebbe ragione Tina, quando accusa la dama di voler cercare delle scuse per metterlo in cattiva luce e chiudere la loro frequentazione. “Forse è arrivato il momento di dire la verità”, dichiara arrabbiato Costabile, ricevendo l’applauso del pubblico presente in studio.

Dall’altra parte, Gemma invece fa notare che durante le loro esterne tutto procede bene, poi però non avrebbe ricevuto affetto da parte sua. In particolare, la dama torinese lamenta il fatto che lontano dalle telecamere Costabile non è una persona presente. In molti le danno della ‘pesante’, in quanto si starebbe concentrando su cose superficiali in una conoscenza. Ma c’è anche chi le dà ragione.

E mentre i telespettatori si dividono, a dire la sua ci pensa – ancora una volta – Armando. A UeD Gemma riceve il sostegno del cavaliere napoletano, che accusa Costabile di essere lui a creare delle discussioni di basso livello. A detta di Incarnato, non dovrebbe concentrarsi su ciò che accade in studio e su Tina, bensì sulla Galgani.

Ovviamente, Costabile non è per nulla d’accordo e la Cipollari fa notare un dettaglio. L’opinionista chiede esplicitamente ad Armando perché continua a prendere sempre le difese di Gemma. Dopo di che, non ricevendo una risposta concreta, si gira e afferma, facendo segno con le mani: “Eh… d’accordo”. Tina vorrebbe far capire che i due potrebbero essersi messi d’accordo.

Non è la prima a ipotizzare ciò. “Tina che ha già sgamato l’accordo di quei due fintoni di Gemma e Armando, perché lei sa”, scrive un utente su Twitter. C’è, chiaramente, chi comunque prende le difese di Gemma, andando contro Costabile. Si fanno notare anche coloro che solitamente non appoggiano la Galgani, ma non trovano giusto il comportamento del cavaliere.

Intanto, diventano forti le voci su un presunto accordo fatto dietro le quinte da Armando e Gemma. Secondo alcuni telespettatori, si sarebbero accordati per prendere l’uno le difese dell’altra nel momento giusto. Il cavaliere napoletano protegge sempre la dama torinese, ormai da diverso tempo.

Solo qualche settimana fa, addirittura, Barbara De Santi ha insinuato un certo interesse che Incarnato proverebbe nei confronti di Gemma.